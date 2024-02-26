«Арсеньевская карта» помогает школьникам Приморья узнать родной край

На днях семиклассники школы № 22 из Уссурийска побывали в Музее Города во Владивостоке и ознакомились с историей Владивостокской крепости (6+). Ребята узнали, почему возникла необходимость её строительства, какие известные люди принимали участие в проектировании и возведение фортов, батарей и других объектов, как Владивостокская крепость защитила город, не сделав ни одного выстрела, и многое другое. Особое впечатление на семиклассников произвела объёмная карта всех объектов крепости, дающая полное представление о том, как тесно вписана крепость в сам город.