«Арсеньевская карта» помогает школьникам Приморья узнать родной край

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Напомним, «Арсеньевская карта» даёт школьникам начальных и средних классов Приморья возможность бесплатно побывать в ведущих учреждениях культуры края — посмотреть спектакли в лучших театрах, увидеть экспозиции музеев и галерей, посетить океанариум и цирк.
На днях семиклассники школы № 22 из Уссурийска побывали в Музее Города во Владивостоке и ознакомились с историей Владивостокской крепости (6+). Ребята узнали, почему возникла необходимость её строительства, какие известные люди принимали участие в проектировании и возведение фортов, батарей и других объектов, как Владивостокская крепость защитила город, не сделав ни одного выстрела, и многое другое. Особое впечатление на семиклассников произвела объёмная карта всех объектов крепости, дающая полное представление о том, как тесно вписана крепость в сам город.
Затем ребята приняли участие в игре «Шпион, выйди вон» (6+), основанной на всем известной «Мафии». А интрига игры крутится вокруг того, что школьники узнали на экскурсии по истории Владивостокской крепости: о том, как крепость и базирующиеся на ней воинские части привлекали внимание японских шпионов и как с ними боролись.
— Программа «Арсеньевская карта» уже дала нашим ребятам возможность побывать в Приморском океанариуме, — рассказала Лидия Сухарь, советник директора школы № 22 Уссурийска по воспитанию, — а вот теперь мы приехали в Музей Города, чтобы больше узнать о Владивостокской крепости. Это очень важно и интересно, тем более что со следующего года в программу обучения вводится приморский компонент — ребята будут изучать географию родного края, его историю. Уверена, мы побываем по «Арсеньевской карте» и в других интересных музеях, театрах, галерее.
В этом можно не сомневаться, ведь в 2024 году партнёрами проекта стали Музей авиации города Арсеньева, Музейно-выставочный центр Дальнегорска и Ботанический сад-институт ДВО РАН во Владивостоке.
Напомним, проект «Арсеньевская карта» реализуется в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным.