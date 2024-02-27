Будущее экономики России за малым бизнесом

Налоговые каникулы, замена штрафов предупреждениями — государство давно подбирается к мягкому решению проблем малого и среднего бизнеса. Но более конкретно ее сформулировал депутат Леонид Слуцкий, как эксперт в области экономики (политик — доктор экономических наук. Прим. автора): Постоянное изменение условий для предпринимательской деятельности только мешает работе и развитию бизнеса. Политик предложил отменить все налоги, кроме НДФЛ для предприятий, число сотрудников которых не превышает 50 человек, в первый год работы при условии перевода всех работников из «серой» зоны и зарплат «в конверте» в белую зону. Речь идет об организациях, которые ведут свою деятельность в малых городах с населением не больше 25 тысяч жителей.