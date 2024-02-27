Стало известно, как будут выглядеть Крестовая и Орлиная сопки во Владивостоке

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Здесь запланировано создание уютных парков с пешеходными дорожками и местами, откуда можно будет любоваться красивым видом на город. Участники градсовета согласились с архитектурно-градостроительными концепциями, которые были предложены.
Документ разработали в компании «ДОМ РФ», которая владеет частью земельных участков на сопках. Представители этой организации намерены передать эти участки администрации Владивостока для дальнейшего благоустройства.
По предложенным концепциям на сопках предлагается создать дорожки из прочных материалов, сохраняя при этом ландшафт, установить амфитеатры, навесы, смотровые площадки, арт-объекты, лестницы, освещение, озеленение и другие элементы благоустройства.
«Утверждение этих концепций является первым шагом к созданию комфортных общественных пространств. Сопки во Владивостоке давно стали популярными местами, которые посещают как местные жители, так и туристы, чтобы насладиться красивыми видами нашего города», — сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков.
Одним из первых этапов благоустройства Сопки Орлиной стало обустройство нижней части территории муниципального участка, что было выполнено в прошлом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Отметим, что обе территории планируется оборудовать в общественные пространства. Специалисты представят концепции улучшений, которые не будут связаны с коммерческими постройками или, например, строительством жилья. Городской совет единогласно поддержал инициативу.
Жители уже интересуются, как будут выглядеть новые объекты благоустройства:
«Что там будет? Очень хотелось бы парк и видовую площадку»;
«Где можно посмотреть эти концепции? Мы уже заинтригованы»;
«Главное, чтобы все-таки торговых центров не было. Любая открытая общественная зона — супер».