Кандидат в президенты Даванков рассказал приморцам, как сэкономить триллион

«В итоге у нас за 20 лет количество чиновников выросло в два раза. Только на федеральных из бюджета уходит 2 трлн рублей. На этом надо сэкономить в первую очередь. А деньги направить на образование и здравоохранение, которым сейчас катастрофически не хватает средств. Например, на повышение зарплат учителей, врачей и медсестёр», — говорит Владислав Даванков.