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Мастер-планы городов Дальнего Востока масштабируют на другие города — Путин

Мастер-планы городов Дальнего Востока масштабируют на другие города — Путин

29 февраля 2024, 11:01
Опыт разработки мастер-планов развития городов на Дальнем Востоке решено масштабировать на другие российские города. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Совету Федерации РФ.

В ходе выступления перед Совфедом и гостями ежегодного мероприятия глава государства затронул тему развития российских городов, и отметил тот опыт, который был получен на Дальнем Востоке — здесь разработаны и представлены Владимиру Путину мастер-планы развития городов, которые затем стали проектом модернизации дальневосточных городов.

Дальневосточные мастер-планы по модернизации городов масштабируют на другие города. Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов, она должна охватить более двух тысяч населенных пунктов в России.

Напомним, в регионах Дальнего Востока, в частности в Хабаровском крае, были разработаны и представлены президенту Владимиру Путину мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В ходе своего визита в Хабаровский край Владимир Путин одобрил проекты модернизации городов, а в ходе своей речи перед Совфедом озвучил решение распространить этот опыт и на другие города.

#Модернизация#Дальний Восток#Хабаровск#Новости#Владимир Путин#Комсомольск-на-Амуре#Хабаровский край#Россия#Президент России#Населенные пункты#Президент РФ#Мастер-план
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