Мастер-планы городов Дальнего Востока масштабируют на другие города — Путин

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В ходе выступления перед Совфедом и гостями ежегодного мероприятия глава государства затронул тему развития российских городов, и отметил тот опыт, который был получен на Дальнем Востоке — здесь разработаны и представлены Владимиру Путину мастер-планы развития городов, которые затем стали проектом модернизации дальневосточных городов.
Дальневосточные мастер-планы по модернизации городов масштабируют на другие города. Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов, она должна охватить более двух тысяч населенных пунктов в России.
Напомним, в регионах Дальнего Востока, в частности в Хабаровском крае, были разработаны и представлены президенту Владимиру Путину мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В ходе своего визита в Хабаровский край Владимир Путин одобрил проекты модернизации городов, а в ходе своей речи перед Совфедом озвучил решение распространить этот опыт и на другие города.