Мастер-планы городов Дальнего Востока масштабируют на другие города — Путин

Напомним, в регионах Дальнего Востока, в частности в Хабаровском крае, были разработаны и представлены президенту Владимиру Путину мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В ходе своего визита в Хабаровский край Владимир Путин одобрил проекты модернизации городов, а в ходе своей речи перед Совфедом озвучил решение распространить этот опыт и на другие города.