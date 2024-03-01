Молодёжный интеллектуальный марафон стартовал во Владивостоке

Начнётся марафон с круглого стола с педагогами-участниками проекта «Шахматы в школы». Он состоится в Пушкинском театре уже сегодня. А затем — всё также в рамках марафона — в школе №40 Владивостока будет открыт шахматный класс и проведён открытый урок. Это один из этапов расширения проекта «Шахматы в школы». На открытии шахматного класса выступит председатель Думы Владивостока Андрей Брик.