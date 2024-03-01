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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Молодёжный интеллектуальный марафон стартовал во Владивостоке

Молодёжный интеллектуальный марафон стартовал во Владивостоке

1 марта 2024, 03:38
Сегодня во Владивостоке — на базе ДВФУ, СК «Олимпиец» и других объектов города — стартовал уникальный, не имеющий аналогов интеллектуальный молодёжный марафон (16+). Он в буквальном смысле обрушит каскад интеллектуальных активностей на жителей Владивостока — молодых и не только.

Как рассказали организаторы — спортивно-интеллектуальный клуб «ДВ-Интеллект», цель работы марафона: презентация Центра интеллектуальной культуры, который открылся во Владивостоке; повышение уровня интеллектуальной культуры в регионе в целом, формирование у молодёжи стремления интеллектуально развиваться.

Отметим, что форум проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Владивостока.

В основном мероприятия форума будут проходить в кампусе ДВФУ на острове Русском, в СК «Олимпиец», в Пушкинском театре, школе № 40 и Интернете.

Среди самых интересных, на которые стоит обратить внимание: во-первых, шахматный турнир «Кубок интеллекта» (16+), который стартует 9 марта в ДВФУ и СК «Олимпиец». В рамках кубка пройдут соревнования по быстрым шахматам и блиц-турниры. Со 2 марта в СК «Олимпиец» и в ДВФУ пройдут тренировочные турниры.

Во-вторых, важной частью марафона станет «Битва поколений» (16+) — шахматное сражение между разными поколениями — от школьников до взрослых.

Состоятся и онлайн-битвы среди любителей шахмат.

Также интеллектуальный марафон — это проведение целой серии квизов и викторин, причём рассчитанных как на детей, так и на взрослых.

2 марта начнётся и цикл интеллектуальных игр «Город В» (16+), в которых примут участие студенты и старшеклассники. Они смогут блеснуть знаниями в самых разных сферах.

Безусловно, одним из центральных событий марафона станет открытие Центра интеллектуальной культуры. ЦИК станет местом, куда молодёжь Владивостока — и не только — сможет приходить, дабы поиграть в шахматы, ГО и иные интеллектуальные активности. Также здесь будут проходить встречи с интересными людьми.

Во время марафона в ДВФУ состоится презентация Центра развития интеллектуальных видов спорта (в формате Дня открытых дверей). Это сообщество студентов и преподавателей, которые занимаются развитием своих интеллектуальных способностей, состязаясь в интеллектуальных играх и квизах, посещая мастер-классы и лекции.

Начнётся марафон с круглого стола с педагогами-участниками проекта «Шахматы в школы». Он состоится в Пушкинском театре уже сегодня. А затем — всё также в рамках марафона — в школе №40 Владивостока будет открыт шахматный класс и проведён открытый урок. Это один из этапов расширения проекта «Шахматы в школы». На открытии шахматного класса выступит председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Молодёжный интеллектуальный марафон продлится до 17 марта. Организаторы приглашают молодёжь и всех жителей Владивостока принять активное участие в уникальных мероприятиях. Зарегистрироваться можно по ссылке.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Шахматы#Молодёжь
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