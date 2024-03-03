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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В одном из жилых домов Владивостока мотоцикл припарковали в подъезде

«Дядя Федор, ты ли это?»: мотоцикл нашли в подъезде во Владивостоке

3 марта 2024, 07:48

В одном из жилых домов Владивостока мотоцикл припарковали в подъезде

Жители одного из домов на Русской устали от своего соседа: мужчина постоянно «паркует» мотоцикл прямо в подъезде. Другие жильцы регулярно оставляют на сиденье или руле записки.

На Второй речке один из подъездов превратился в гараж. Не хватает только «запаски» и ремонтных инструментов. А может и полосатого кота.

Во Владивостоке на улице Русской был замечен мужчина, который регулярно паркует свой мотоцикл прямо в подъезде жилого дома. Он ставит там свое транспортное средство на ночь, а иногда и прогревает его по утрам.

Жители дома устали от того, что на одной из лестничных площадок постоянно стоит огромный мотоцикл. Обойти его довольно сложно.

Соседи стали оставлять записки на руле или сиденье байка, но, видимо, они не помогают. Теперь фото «супер-парковки» появились в сети.

Комментаторы предполагают, что если бы мотоциклист был автолюбителем, он повторил бы сцену из «Простоквашино»:

«Будь у него машина, а не байк, домой бы закатывал, и там же ремонтировал».

Такому подъезду не хватает только кота Матроскина.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Автомобиль#Ремонт#Парковка#Жители#Подъезд#Мотоцикл#Лестничная площадка
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