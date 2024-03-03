Уникальный интеллектуальный молодёжный марафон (16+) продолжается в Приморье

Тем, кто не успел зарегистрироваться на турнир, расстраиваться не стоит. Марафон продлится до 17 марта, каждую субботу в 19 часов участники смогут сыграть в шахматы онлайн на платформе LiCHess. Это отличная возможность проявить свои способности и проверить навыки в шахматах.