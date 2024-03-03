Уникальный интеллектуальный молодёжный марафон (16+) продолжается в Приморье

Posted 2 марта, 23:03
Published 2 марта, 23:03
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
3 марта в СК «Олимпиец» пройдут мероприятия интеллектуального марафона (16+).
В 15-00 в Центре культуры состоится блицтурнир по шахматам, а в 17-00 — викторина на эрудированность.
Также на следующей неделе стартует кубок «Интеллект»: он пройдет по субботам 9 и 16 марта в ДВФУ, в 15-00, а по воскресеньям 10 и 17 марта в СК «Олимпиец».
Компания-организатор турнира, «ДВ-Интеллект», специально создала призовой фонд марафона в размере 100 000 рублей, чтобы привлечь и любителей, и шахматных профессионалов. Такой подход делает турнир ещё интереснее для новичков. Приз получит победитель кубка «Интеллекта».
«Удобное время для игр, разные локации привлекут большое число игроков. Мы уверены, будет очень классно. Но, число мест ограничено, поэтому на каждый этап потребуется онлайн-регистрация», — говорит директор АНО «ДВ-Интеллект» Серей Тутурин.
Тем, кто не успел зарегистрироваться на турнир, расстраиваться не стоит. Марафон продлится до 17 марта, каждую субботу в 19 часов участники смогут сыграть в шахматы онлайн на платформе LiCHess. Это отличная возможность проявить свои способности и проверить навыки в шахматах.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он направлен на то, чтобы подчеркнуть значимость Владивостока как центра молодежной активности в России.