Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи

Posted Вчера, 12:38
Published Вчера, 12:38
Modified Вчера, 12:38
Updated Вчера, 12:38
Эксперты высказывают свои предположения относительно причин, по которым комплекс «Панцирь-С1» не вписался в поворот, а также оценивают полученные повреждения.
29 февраля текущего года в Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовала военная техника. По данным издания inkazan.ru, водитель «Панциря-С1» не справился с управлением при вхождении в поворот, в результате чего военная техника опрокинулась на бок. Подтверждением этой информации служит видеозапись, опубликованная группой «Все, приехали!». Кроме того, на видео можно заметить, что после опрокидывания комплекс не получил серьезных повреждений, нет тревожной информации и о состоянии водителя.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают произошедшее, на иностранных площадках даже появляются язвительные комментарии. По мнению военного обозревателя издания «Царьград» Влада Шлепченко, центр массы данной военной техники находится высоко, а в ее задачу изначально не входит прохождение поворотов на узких улицах города. Этот многомиллиардный военный комплекс разработан исключительно для использования на поле боя.
По мнению экспертов издания Avia.pro из списка возможных причин дорожно-транспортного происшествия не нужно исключать недостаточную компетентность водителя, который управлял военной техникой. Некоторые водители развивают высокую скорость и не снижают ее на резких поворотах. По данным издания, такие аварии можно предотвратить путем правильного обучения управлению военной техникой.
Стоит отметить, что разработка комплекса «Панцирь-С1» была начата еще в период советской эпохи. Работы над этой системой велись при курировании АО «Конструкторское бюро приборостроения» и были завершены в 1994 году. Данный комплекс предназначен для защиты военных и гражданских объектов от самолетов, ракет и высокоточного оружия. Современные модели данного комплекса передвигаются на шасси от автомобиля КамАЗа.