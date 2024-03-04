Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи

29 февраля текущего года в Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовала военная техника. По данным издания inkazan.ru, водитель «Панциря-С1» не справился с управлением при вхождении в поворот, в результате чего военная техника опрокинулась на бок. Подтверждением этой информации служит видеозапись, опубликованная группой «Все, приехали!». Кроме того, на видео можно заметить, что после опрокидывания комплекс не получил серьезных повреждений, нет тревожной информации и о состоянии водителя.