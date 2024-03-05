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Updated Сегодня, 01:34

Огнеборцы окружили один из популярных центров отдыха во Владивостоке

Срочная эвакуация? Несколько пожарных машин заметили в центре Владивостока

5 марта 2024, 01:19

Огнеборцы окружили один из популярных центров отдыха во Владивостоке

Вблизи аквакомплекса «Акватория» в районе Авангарда замечены пожарные машины. Вокруг собралось множество людей.
Сюжет
Пожар

Очевидцы сообщили, что в центре Владивостока творится неладное: куда-то мчатся несколько бригад огнеборцев. Вскоре их заметили на Авангарде.

Сейчас возле водного комплекса «Акватория» стоит сразу несколько пожарных машин. У здания множество людей: эвакуированные или «зеваки»?

Местные жители и сотрудники ближайших офисов сообщают, что не слышали гула сирен и не видели дыма.

Что же на самом деле случилось на Авангарде, сейчас выясняется. О проведении учений или возгорании в здании «Акватории» пока не сообщалось. Информации о пострадавших также нет.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Пожар#Учения#Авангард#Пострадавшие#Возгорание#Дым#Восток-Медиа#Акватория
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