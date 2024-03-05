Срочная эвакуация? Несколько пожарных машин заметили в центре Владивостока

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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Очевидцы сообщили, что в центре Владивостока творится неладное: куда-то мчатся несколько бригад огнеборцев. Вскоре их заметили на Авангарде.
Сейчас возле водного комплекса «Акватория» стоит сразу несколько пожарных машин. У здания множество людей: эвакуированные или «зеваки»?
Местные жители и сотрудники ближайших офисов сообщают, что не слышали гула сирен и не видели дыма.
Что же на самом деле случилось на Авангарде, сейчас выясняется. О проведении учений или возгорании в здании «Акватории» пока не сообщалось. Информации о пострадавших также нет.