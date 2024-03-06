Двух иностранцев-нелегалов развернули прямо в аэропорту Владивостока

Нарушителям выписаны штрафы по 2 000 рублей, а также составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Более того, мужчин поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. После завершения регулирующих процессов, мигрантов отправят на Родину.