Двух иностранцев-нелегалов развернули прямо в аэропорту Владивостока

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Приморском крае продолжаются проверки граждан, которые прибыли из дружественных стран. Очередной рейд прошёл в аэропорту «Владивосток». Силовики Артёма совместно с сотрудниками линейного отдела полиции аэропорта «прочесали» транспортное предприятие.
Рейд прошёл продуктивно. В результате проверок правозащитники нашли двух иностранцев, которые проигнорировали миграционное законодательство России.
Нарушителям выписаны штрафы по 2 000 рублей, а также составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Более того, мужчин поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. После завершения регулирующих процессов, мигрантов отправят на Родину.