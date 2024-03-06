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Published Сегодня, 02:06

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В аэропорту нашли двух мигрантов, которые незаконно находились в Приморье

Двух иностранцев-нелегалов развернули прямо в аэропорту Владивостока

6 марта 2024, 02:06

В аэропорту нашли двух мигрантов, которые незаконно находились в Приморье

В Приморском крае успешно проходят проверки граждан азиатских стран, которые находятся в России в статусе нарушителей.

В Приморском крае продолжаются проверки граждан, которые прибыли из дружественных стран. Очередной рейд прошёл в аэропорту «Владивосток». Силовики Артёма совместно с сотрудниками линейного отдела полиции аэропорта «прочесали» транспортное предприятие.

Рейд прошёл продуктивно. В результате проверок правозащитники нашли двух иностранцев, которые проигнорировали миграционное законодательство России.

Нарушителям выписаны штрафы по 2 000 рублей, а также составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Более того, мужчин поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. После завершения регулирующих процессов, мигрантов отправят на Родину.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Мигранты#Рейды
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