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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Два «поросёнка» ответят за то, что перепутали свалку с сопкой Холодильник в Приморье

Два «поросёнка» ответят за то, что перепутали свалку с сопкой Холодильник в Приморье

11 марта 2024, 07:01
В соцсетях распространяется видео, на котором двое мужчин выбрасывают мусор из кузова грузовика прямо под гору. По словам автора кадров, «поросят» он снял на сопке Холодильник.

На кадрах видно, как неизвестные скидывают ящики и строительный мусор из раскрытого кузова грузовика. По данным мэрии, найти нарушителей оперативно пока не вышло — номер машины в кадре не видно. Также, как и точную локацию, дату и время, когда оно было снято.

Очевидцев нарушения попросили обратиться в мэрию. Свалку уберут уже в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщали, что работники МКУ «Зеленый Владивосток» очистили придомовые территории на улице Тобольской. Как оказалось, под поразительным количеством мусора, в котором утопала улица, «прятались» вполне себе нормальные дворы.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Свалка
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