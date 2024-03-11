Два «поросёнка» ответят за то, что перепутали свалку с сопкой Холодильник в Приморье

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
На кадрах видно, как неизвестные скидывают ящики и строительный мусор из раскрытого кузова грузовика. По данным мэрии, найти нарушителей оперативно пока не вышло — номер машины в кадре не видно. Также, как и точную локацию, дату и время, когда оно было снято.
Очевидцев нарушения попросили обратиться в мэрию. Свалку уберут уже в ближайшее время.
Ранее СМИ сообщали, что работники МКУ «Зеленый Владивосток» очистили придомовые территории на улице Тобольской. Как оказалось, под поразительным количеством мусора, в котором утопала улица, «прятались» вполне себе нормальные дворы.