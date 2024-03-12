Уроки патриотизма провели с молодогвардейцами в Штабе общественной поддержки Приморья

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
Уроки патриотизма провели в Штабе общественной поддержки Приморского края тележурналист, ведущая «Первого канала» Юлия Барановская, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк и герой России Владислав Головин.
Отметим, запрос на подобное мероприятие поступил от самих молодогвардейцев, поэтому Большой зал Штаба едва вместил собравшихся. Молодые люди задали множество вопросов спикерам и получили исчерпывающие ответы. В условиях информационной атаки и «войны фейков» важно, чтобы молодое поколение имело доступ к достоверной информации из первых уст.
Герой Российской Федерации Владислав Головин (позывной «Струна») с 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Его подразделение освобождало Мариуполь от боевиков Вооружённых сил Украины, громило «Азов».
Юлия Барановская — тележурналист, которая со съемочной группы Первого канала ходила в наступление с 7 бригадой народной милиции ЛНР. Это она создала телепроект «Женщины Донбасса», в котором рассказала о судьбах людей, живущих у линии фронта.
Мария Костюк — общественный деятель, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» (Москва). Сын Марии геройски погиб на СВО.
С молодежью говорили о самом простом и понятном — любви к Родине, о правильном понимании и верной оценке обстановки в стране и в мире, жизни и смерти, подвигах и славе о том, как воспитывать детей, чтобы они росли в правильной системе координат.
Юлия Барановская, мама троих детей, сказала, что прежде всего нужно работать над собой.
«Будь примером своему ребенку, и он за тобой потянется. Если ты хочешь, чтобы ребенок любил свою землю и страну, в которой он растет, люби ее, и это будет твоим вкладом в патриотическое воспитание» — поделилась телеведущая.
Юлия добавила, что видит, как за 20 лет поменялось отношение к семьям с детьми.
«Когда я росла, многодетными было быть стыдно. А сейчас я об этом говорю с гордостью» — отметила Юлия и напомнила молодежи о беспрецедентных мерах поддержки семьи в России.
«Все, кто здесь собрался, не нуждается в агитации. Вы, молодогвардейцы уже работаете на благо Родины, а это и есть патриотизм. Я хочу поблагодарить вас. Я — такой же. Просто работаю. И мы готовы работать на благо Родины вместе. Меня всегда учили: женщины — это дом, уют и воспитание, мужчина — это защитник. Так нас учили родители. Давайте хорошо выполнять свои обязанности. И Родине от этого будет только лучше» — прокомментировал встречу Владислав Головин.
Собравшиеся были единодушны — такие встречи нужны, они не оставляют равнодушными.
«Я горжусь нашими Приморскими ребятами, вижу, что патриотизм для них не пустое слово. И это не удивительно, в нашем крае много делается для того, чтобы молодежь помнила, что такое любовь к родному краю, стране, чтобы были готовы защищать Отечество в трудную минуту. Не зря все участники СВО отмечают приморских военнослужащих как смелых, честных и самоотверженных героев» — отметила руководитель Штаба общественной поддержки Наталья Войновская.
В Приморском крае работает около 20 военно-патриотических клубов, имеющих государственную регистрацию, в которых занимается почти 3000 воспитанников. Юные патриоты ведут поисковую работу, помогают семьям воинов, погибших в годы Великой Отечественной и локальных войн, несут «Вахту памяти» у мемориалов и памятников героям-дальневосточникам, ухаживают за могилами участников войны, Героев Советского союза и РФ, ветеранов боевых действий, захороненных на территории края.
Президент страны Владимир Путин неоднократно отмечал, что патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно. «Уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны специальной военной операции работают с подрастающим поколением», — заявил президент России Владимир Путин и отметил, что считает очевидным, что ветераны, побывавшие на передовой, очень востребованы в процессе воспитания молодых людей, особенно в переломные моменты истории.