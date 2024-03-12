Во Владивостоке презентовали новые возможности для интеллектуалов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Это амбициозный проект, который позволяет жителям всех возрастов увлекаться интеллектуальными играми, обучаться шахматам, шашкам, Го и сёги, а также общаться с единомышленниками в удобное время, удобном месте абсолютно бесплатно.
Автор и оператор проекта — АНО «ДВ-Интеллект». Стратегия организации нацелена на возрождение интеллектуальных традиций. Почти весь XX век, который сегодня называют золотым, шахматные доски были в каждом доме, кружки — в каждой школе, большие турниры и встречи единомышленников — были формой досуга.
«За три минувших года работы организации мы проделали большой путь. В 2022 году запустили первый шахматный павильон на Набережной Владивостока, в котором регулярно проводятся турниры, и уроки для всех желающих. В том же году появился центр компетенций в ДВФУ. „Центр интеллектуальных видов спорта“ расположен на 3-м этаже А — корпуса. В 2023 году совместно с ДВФУ мы обучили преподаванию шахмат 20 учителей владивостокских школ. С сентября бесплатными занятиями шахматами занимаются уже 800 школьников. В январе, работу начал центр Интеллектуальной культуры в СК „Олимпиец“ — в нем всегда кипит жизнь, дети и взрослые играют в шахматы, общаются и обмениваются опытом» — рассказал генеральный директор АНО СИК «ДВ-Интеллект» Сергей Тутурин.
Миссия проекта — не только развивать инфраструктуру для занятий интеллектуальными играми, но и вовлекать как можно большее число молодежи. Занятия для детей помогут им развить в себе ценные и важные качества для будущей жизни и работы.
«Интеллектуальные игры развивают аналитическое мышление, помогают прогнозировать свои шаги и принимать взвешенные решения. Эти способности просто необходимы молодёжи, как будущим профессионалам в любой сфере. Общими усилиями мы помогаем ребятам через игру стать конкурентоспособными на современном рынке труда», — говорит Директор департамента Школы искусств и гуманитарный наук ДВФУ Полина Щербина Полина Щербина.
Выбор места для проведения тоже не случайный. Пушкинский театр — единственный во Владивостоке, репертуар которого почти на 50% состоит из лекций, семинаров и мастер-классов.
«Я сам играю в шахматы регулярно, иногда по несколько раз в день. Это гимнастика для мозга, интеллект нуждается в постоянных упражнениях. Думаю, что в городе, где любят шахматы живётся совсем по-другому. Мало кто знает, но в нашем театре еще до революции горожане играли в шахматы, а после был организован первый опорный пункт по ликвидации безграмотности. Поэтому тема развития интеллекта для нас не чужая, и мы готов поддерживать все инициативы интеллектуалов», — прокомментировал директор Пушкинского таеатра Александр Вовнеко.
После дискуссии о развитии интеллектуальной культуры во Владивостоке организаторы наградили главных гостей встречи — шахматистов, их родителей и ведущих тренеров Приморья. Маме Наталье Калининой вручили благодарность за воспитание маленького гения. В свои 6 лет её сын Богдан чемпион Дальнего Востока, России и вице-чемпион западной Азии среди детей. На вопрос о том, как воспитать такого смышлённого мальчика отвечает просто:
«Главный секрет — любовь и поддержка. Мы лишь помогли Богдану раскрыть свои таланты, отдали на пробные занятия по шахматам. У них любовь случилась с первого взгляда. Я рада, что в нашем городе теперь так много возможностей для интеллектуального роста наших детей».
Завершил теплую встречу в театре турнир между детьми, молодежью, взрослыми и ветеранами «Битва поколений».
Режим работы Центра интеллектуальной культуры (СК Олимпиец) вт-пт 16:00–21:00, сб-вск 12:00 — 21:00.