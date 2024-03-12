Во Владивостоке презентовали новые возможности для интеллектуалов

После дискуссии о развитии интеллектуальной культуры во Владивостоке организаторы наградили главных гостей встречи — шахматистов, их родителей и ведущих тренеров Приморья. Маме Наталье Калининой вручили благодарность за воспитание маленького гения. В свои 6 лет её сын Богдан чемпион Дальнего Востока, России и вице-чемпион западной Азии среди детей. На вопрос о том, как воспитать такого смышлённого мальчика отвечает просто: