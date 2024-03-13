Программа «1000 дворов» во Владивостоке охватит больше территорий, чем планировалось

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Так, новый асфальт уложат по адресам:
На Русской, 25 установят детскую площадку. А на Невельского, 2 — спортивную. Работы планируется начать, как только в городе потеплеет.
Чтобы попасть в программу, жильцам нужно было провести общедомовое собрание и проголосовать за участие, определиться с видом работ и дизайн-проектом, подать заявку от УК или ТСЖ в управление содержания жилищного фонда. Люди должны быть готовы к софинансированию в 5%, если речь идет об укладке нового асфальта. Установка площадок проводится бесплатно.
Ранее «Восток Медиа» писало, что президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию объявил о продолжении Всероссийского конкурса, который направлен на создание комфортной городской среды в малых городах. В Приморье благоустроили множество локаций благодаря этой программе.