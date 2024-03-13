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Программу «1000 дворов» расширили для Владивостока в этом году

Программа «1000 дворов» во Владивостоке охватит больше территорий, чем планировалось

13 марта 2024, 06:02
Фото: 1MI

Программу «1000 дворов» расширили для Владивостока в этом году

В этом году по программе «! 1000 дворов» во Владивостоке планируется отремонтировать 67 придомовых территорий. Изначально в списке их было всего 60.
Сюжет
Ремонт

Так, новый асфальт уложат по адресам:

  • Океанский проспекте, 142
  • Алеутская, 19
  • Нарвская, 6
  • Ольхова, 17
  • Русская, 76

На Русской, 25 установят детскую площадку. А на Невельского, 2 — спортивную. Работы планируется начать, как только в городе потеплеет.

Чтобы попасть в программу, жильцам нужно было провести общедомовое собрание и проголосовать за участие, определиться с видом работ и дизайн-проектом, подать заявку от УК или ТСЖ в управление содержания жилищного фонда. Люди должны быть готовы к софинансированию в 5%, если речь идет об укладке нового асфальта. Установка площадок проводится бесплатно.

Ранее «Восток Медиа» писало, что президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию объявил о продолжении Всероссийского конкурса, который направлен на создание комфортной городской среды в малых городах. В Приморье благоустроили множество локаций благодаря этой программе.

#Владивосток#Новости#Ремонт#ТСЖ#Благоустройство#Придомовые территории#Асфальт#Детская площадка#УК
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