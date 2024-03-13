Программа «1000 дворов» во Владивостоке охватит больше территорий, чем планировалось

Чтобы попасть в программу, жильцам нужно было провести общедомовое собрание и проголосовать за участие, определиться с видом работ и дизайн-проектом, подать заявку от УК или ТСЖ в управление содержания жилищного фонда. Люди должны быть готовы к софинансированию в 5%, если речь идет об укладке нового асфальта. Установка площадок проводится бесплатно.