«УРСА» открывает конкурс молодых архитекторов

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Конкурс будет проходить с 15 марта по 2 апреля 2024 года. Участвовать приглашаются молодые (до 30 лет) архитекторы и дизайнеры, учащиеся средних и высших учебных заведений. Работы принимаются в формате PDF на сайте Фабрики мороженого «УРСА».
«Всю зиму у кинотеатра „Нептун“ проходил Фестиваль мороженого „УРСА“ с шоу-программой, рассчитанной на семьи с детьми: анимационное шоу с Дедом Морозом, розыгрыши, конкурсы с музыкальной игрой „Колесо Фортуны“ и дегустацией мороженого. После этого в адрес Фабрики мороженого от местных жителей поступил запрос на благоустройство этой территории. И с наступлением тепла мы хотим провести современное благоустройство популярной у жителей Второй речки площадки для отдыха и досуга. А что именно здесь будет — мы хотим услышать и увидеть от неравнодушных к городу молодых дизайнеров и архитекторов. Как они видят себе современное общественное пространство для отдыха горожан? Уютный скверик или эстрада для концертов местных авторов, альпийская горка или место для инсталляций цифрового искусства? Мы ждем идей и эскизов обустройства данной территории, чтобы в будущем воплотить самый яркий, интересный и нужный проект в жизнь», — сообщили на Фабрике мороженого «УРСА».
В состав конкурсной комиссии войдут представители Администрации Владивостока, Фабрики мороженого «УРСА», Отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий управления градостроительства и архитектуры Администрации Владивостока, представители компаний ADgroup, Concrete Jungle, представители общественного некоммерческого проекта «СПВР. Соседи по Второй речке», депутат Думы г. Владивостока Вячеслав Глушко.
После завершения приема заявок конкурсная комиссия отберет три лучших эскиза, которые отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». Победитель конкурса получит 50 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 25 тысяч рублей, занявший третье место получит сертификат на полный ассортимент «Коллекции путешествий»
«Для Администрации Владивостока это уже не первый опыт взаимодействия с Фабрикой мороженого в части благоустройства. В прошлом году была обновлена детская площадка в районе Третьей Рабочей, которая сразу же превратилась в излюбленное место отдыха жителей этого района. Проект благоустройства пространства у „Нептуна“ еще более амбициозный, и самое главное — вовлекает в этот процесс молодое поколение приморских архитекторов. Хотим выразить слова благодарности команде „Фабрики мороженого“ за активное участие в городских проектах и усилия по изменению городского среды» — рассказала заместитель главы администрации г. Владивостока Екатерина Сиваловская.
Эскиз, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, будет передан профессиональному проектанту для выполнения готового проекта благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».