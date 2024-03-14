«УРСА» открывает конкурс молодых архитекторов

После завершения приема заявок конкурсная комиссия отберет три лучших эскиза, которые отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». Победитель конкурса получит 50 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 25 тысяч рублей, занявший третье место получит сертификат на полный ассортимент «Коллекции путешествий»