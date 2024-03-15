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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:08

Глава Владивостока Константин Шестаков призвал горожан сделать свой выбор

Мэр Владивостока Константин Шестаков: правильный выбор сделаем вместе — фото

15 марта 2024, 08:06
Фото: zr.media

Глава Владивостока Константин Шестаков призвал горожан сделать свой выбор

Глава Владивостока Константин Шестаков выбрал своего кандидата: он прибыл на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за того, кого видит в должности президента РФ.
Сюжет
Выборы

Константин Шестаков проголосовал на выборах президента. Глава города прибыл на избирательный участок №503, который находится в первой гимназии. Наравне с другими жителями города, мэр посетил избирательную кабинку, проголосовал за своего кандидата, после чего опустил бюллетень в ящик.

Фото: zr.media
— Сегодня очень важный день для всех нас. Мы выбираем путь развития нашей страны на ближайшие шесть лет. Я убежден, что так же, как и я, большинство жителей города Владивостока поддерживают тот курс, которым идет наша страна сейчас. Мне кажется, любому человеку, который сейчас на свои плечи возложил ответственно за свой мир — у каждого он разный: у кого-то семья, у кого-то город, у кого-то регион, у кого-то страна — понимает, что сейчас нам очень важно объединиться и вместе сделать правильный выбор для того, чтобы тот фундамент, на котором мы будем реализовывать все те проекты, которые мы вот сейчас все вместе задумали, он был верным, крепким и поддерживаем всеми, — рассказал Константин Шестаков.

Также мэр Владивостока напомнил, что сегодня, завтра и послезавтра горожане тоже могут проголосовать за будущего президента РФ, чтобы вместе сделать правильный выбор.

Стоит отметить, что участок, где проголосовал Константин Шестаков, пользуется большой популярностью у жителей города. Вместе с главой города пришли проголосовать местные жители, которым также небезразлична судьба России, Дальнего Востока и родного города.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Выборы#Новости#Выборы президента#Проекты#Россия#Голосование#Константин Шестаков#Мэр Владивостока
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