Мэр Владивостока Константин Шестаков: правильный выбор сделаем вместе — фото

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Константин Шестаков проголосовал на выборах президента. Глава города прибыл на избирательный участок №503, который находится в первой гимназии. Наравне с другими жителями города, мэр посетил избирательную кабинку, проголосовал за своего кандидата, после чего опустил бюллетень в ящик.
— Сегодня очень важный день для всех нас. Мы выбираем путь развития нашей страны на ближайшие шесть лет. Я убежден, что так же, как и я, большинство жителей города Владивостока поддерживают тот курс, которым идет наша страна сейчас. Мне кажется, любому человеку, который сейчас на свои плечи возложил ответственно за свой мир — у каждого он разный: у кого-то семья, у кого-то город, у кого-то регион, у кого-то страна — понимает, что сейчас нам очень важно объединиться и вместе сделать правильный выбор для того, чтобы тот фундамент, на котором мы будем реализовывать все те проекты, которые мы вот сейчас все вместе задумали, он был верным, крепким и поддерживаем всеми, — рассказал Константин Шестаков.
Также мэр Владивостока напомнил, что сегодня, завтра и послезавтра горожане тоже могут проголосовать за будущего президента РФ, чтобы вместе сделать правильный выбор.
Стоит отметить, что участок, где проголосовал Константин Шестаков, пользуется большой популярностью у жителей города. Вместе с главой города пришли проголосовать местные жители, которым также небезразлична судьба России, Дальнего Востока и родного города.