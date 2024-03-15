Мэр Владивостока Константин Шестаков: правильный выбор сделаем вместе — фото

Константин Шестаков проголосовал на выборах президента. Глава города прибыл на избирательный участок №503, который находится в первой гимназии. Наравне с другими жителями города, мэр посетил избирательную кабинку, проголосовал за своего кандидата, после чего опустил бюллетень в ящик.