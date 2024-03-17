Не снижая оборотов: глава Приморья празднует день рождения

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
Коллектив издания желает главе края по-прежнему пользоваться высоким доверием приморцев, находить самые оптимальные решения, основанные на мудрости и спокойной уверенности в себе.
Пусть рядом с вами, Олег Николаевич, будут настоящие соратники и единомышленники, а ваши инициативы — как это уже бывало не раз — находили поддержку и у федеральных властей, и у президента России.
Пусть согревает вас теплота домашнего очага и искренняя любовь близких.