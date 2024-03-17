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Posted Вчера, 23:00

Published Вчера, 23:00

Modified Вчера, 23:00

Updated Вчера, 23:00

Не снижая оборотов: глава Приморья празднует день рождения

Не снижая оборотов: глава Приморья празднует день рождения

16 марта 2024, 23:00
Деловая газета Приморского края «Золотой Рог» поздравляет Олега Кожемяко с днём рождения.

Коллектив издания желает главе края по-прежнему пользоваться высоким доверием приморцев, находить самые оптимальные решения, основанные на мудрости и спокойной уверенности в себе.

Пусть рядом с вами, Олег Николаевич, будут настоящие соратники и единомышленники, а ваши инициативы — как это уже бывало не раз — находили поддержку и у федеральных властей, и у президента России.

Пусть согревает вас теплота домашнего очага и искренняя любовь близких.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Олег Кожемяко#Золотой Рог#День рождения#Поздравления
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