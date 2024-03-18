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Фабрика мороженого УРСА вместе с жителями Владивостока отметила Масленицу

Фабрика мороженого УРСА вместе с жителями Владивостока отметила Масленицу

18 марта 2024, 00:20
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Праздник состоялся рядом с кинотеатром «Нептун». Гости отведали блинов и поучаствовали в весёлых состязаниях.

Десятки семей с детьми пришли на празднование Масленицы в фирменный магазин «Фабрики мороженого» рядом с кинотеатром «Нептун». Все желающие могли попробовать свежие блины с шариком любимого мороженого «УРСА», а также поучаствовать в конкурсах и выиграть сладкие призы.

  • «Мы с друзьями пришли на праздник, так как видели объявление о том, что здесь будут проходить конкурсы. Мы победили в перетягивании каната и выиграли рожок с соленой карамелью».
  • «Просто проходили мимо с семьей, услышали веселую музыку, подошли, а тут праздник. Дочь поучаствовала в конкурсе и выиграла мороженое».
  • «Мы постоянные посетители магазина УРСА, как раз шли за мороженым и увидели, что здесь мероприятие. Остались, посмотрели, попробовали блины, очень довольны!» — поделились эмоциями жители города.

Гостей праздника встречал уже узнаваемый жителями символ «Фабрики» — белый медвежонок, который является постоянным гостем большинства городских мероприятий.

«Фабрика мороженого традиционно принимает участие в праздничных мероприятиях нашего города. И в этот раз по случаю Масленицы мы подготовили конкурсную программу для жителей района Второй речки. Здесь очень много семей с детьми, и в будущем обязательно продолжим радовать их конкурсами, призами и специальными акциями», — рассказала директор Фабрики мороженого Татьяна Самойленко.

Напомним, что накануне Фабрика мороженого объявила конкурс на лучший проект по благоустройству общественного пространства у кинотеатра «Нептун». Подать свои заявки молодые архитекторы до 30 лет могут вплоть до 2 апреля на сайте architects.ursa.online.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздник#Мероприятия#Фабрика мороженого#Урса#Масленица#Блины
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