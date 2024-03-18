Фабрика мороженого УРСА вместе с жителями Владивостока отметила Масленицу

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Updated Сегодня, 03:17
Десятки семей с детьми пришли на празднование Масленицы в фирменный магазин «Фабрики мороженого» рядом с кинотеатром «Нептун». Все желающие могли попробовать свежие блины с шариком любимого мороженого «УРСА», а также поучаствовать в конкурсах и выиграть сладкие призы.
Гостей праздника встречал уже узнаваемый жителями символ «Фабрики» — белый медвежонок, который является постоянным гостем большинства городских мероприятий.
«Фабрика мороженого традиционно принимает участие в праздничных мероприятиях нашего города. И в этот раз по случаю Масленицы мы подготовили конкурсную программу для жителей района Второй речки. Здесь очень много семей с детьми, и в будущем обязательно продолжим радовать их конкурсами, призами и специальными акциями», — рассказала директор Фабрики мороженого Татьяна Самойленко.
Напомним, что накануне Фабрика мороженого объявила конкурс на лучший проект по благоустройству общественного пространства у кинотеатра «Нептун». Подать свои заявки молодые архитекторы до 30 лет могут вплоть до 2 апреля на сайте architects.ursa.online.