Фабрика мороженого УРСА вместе с жителями Владивостока отметила Масленицу

Десятки семей с детьми пришли на празднование Масленицы в фирменный магазин «Фабрики мороженого» рядом с кинотеатром «Нептун». Все желающие могли попробовать свежие блины с шариком любимого мороженого «УРСА», а также поучаствовать в конкурсах и выиграть сладкие призы.