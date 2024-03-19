Мэр Владивостока Константин Шестаков ведет город в большое будущее

Глава города отметил, что сделанное за последнее время это заслуга команды Владивостока, и уточнил, что важной частью этой команды являются неравнодушные горожане, которые каждый день трудятся ради развития краевой столицы. Подобное стирание граней между властью и жителями Владивостока сегодня уже стало визитной карточкой Константина Шестакова. Примечательно, что в своем отчете мэр города перечислил тех жителей, которые добились значимых успехов на всероссийском уровне. Тем самым Константин Шестаков не относит себя к представителям некой элиты, а как обычный горожанин, родившийся в этом городе, просто хочет сделать его действительно лучше.