Мэр Владивостока Константин Шестаков ведет город в большое будущее

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
В 2023 году администрации Владивостока удалось достичь высоких результатов в развитии города по самым разным направлениям. Эксперты отмечают, что город стал комфортнее, повысилось качество жизни, улучшилась городская среда, и это стало действительно заметно, причем все эти изменения происходят рекордными темпами. Особую роль Владивостока, как крупнейшего центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко, присутствовавший на отчете мэра города.
«Сегодня, когда вся страна уделяет особое внимание развитию дальневосточных территорий, приморской столице отводится важная роль крупнейшего социально-экономического и научного центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе, центра туризма. Также одно из назначений города — крупный транспортно-логистический центр Приморского края. Здесь происходят значимые для нашей страны международные события, реализуются уникальные проекты. Дальневосточная столица с каждым годом преображается, становится еще прекраснее. Во многом благодаря тому, что люди участвуют в национальном проекте и сами определяют сегодняшний облик своей малой родины», — пояснил Олег Кожемяко.
Эксперты уверены, что такой результат был достигнут благодаря консолидации усилий мэра Константина Шестакова и его большой команды профессионалов, Думы Владивостока, горожан и федеральной и региональной властей.
«В выступлениях губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко и главы города Константина Владимировича Шестакова прослеживается линия, что город Владивосток — это город федерального значения, президентского внимания. Сейчас видна четкая координация усилий всех уровней власти — города, края, федерального центра, многие проекты реализуются благодаря вниманию со стороны президента, власти федерального уровня», — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» депутат Думы Владивостока Александр Бондяев.
Это подтвердил в своем докладе и Константин Шестаков, отметив, что к дальневосточной столице сегодня обращено большое внимание со стороны главы государства.
«2023 год — знаковый. Благодаря личному участию нашего президента был утвержден план развития города до 2030 года», — отметил глава города.
Глава города отметил, что сделанное за последнее время это заслуга команды Владивостока, и уточнил, что важной частью этой команды являются неравнодушные горожане, которые каждый день трудятся ради развития краевой столицы. Подобное стирание граней между властью и жителями Владивостока сегодня уже стало визитной карточкой Константина Шестакова. Примечательно, что в своем отчете мэр города перечислил тех жителей, которые добились значимых успехов на всероссийском уровне. Тем самым Константин Шестаков не относит себя к представителям некой элиты, а как обычный горожанин, родившийся в этом городе, просто хочет сделать его действительно лучше.
«За прошлый год мы увидели эффективную работу органов местного самоуправления с регионом, с органами исполнительной и законодательной власти, с активными жителями города. Это позволило увеличить поступления межбюджетных трансфертов, бюджет города в прошлом году значительно вырос. Безусловно, это позволило профинансировать большее количество проектов и программ, направленных на развитие города и повышение качества жизни. Во Владивостоке строятся, реконструируются спортивные объекты, детские сады, фасады зданий, ремонтируются кровли, строятся ФОКи. И это является важным, знаковым для всех и каждого из нас», — подчеркнула депутат Думы Владивостока Вероника Сипачева.
По итогам озвученного отчета аналитики отметили, что доклад был масштабным, и отразил итоги работы по всем направлениям жизни Владивостока — в сфере экономики, социалки, дорожном строительстве, культуре и образовании, молодежной политике. Кроме того, глава акцентировал внимание на тех задачах, которые ставит команда Владивостока на ближайшие годы. И это не цели на бумаге, это реальные планы и конкретные проекты, которые уже обеспечены необходимым финансированием и региональной и краевой поддержкой.
«Наша цель — город, в котором живет и работает 700 тысяч человек. Где уровень развития городской среды соответствует лучшим городам страны. Где у людей есть возможность зарабатывать в семь раз больше, чем прожиточный минимум. И главное, в наш город верят инвесторы, вкладывая свои средства в развитие бизнеса и городскую инфраструктуру.
Владивосток не просто город на море, мы главные ворота страны в Азию, нас поддерживает президент и все руководство страны, так давайте вместе направим силы на развитие любимого города!», — заявил Константин Шестаков.
Отметим, что доклад Константина Шестакова был построен через призму запросов людей на решение тех или иных проблем. Этому аспекту мэр города придает большое значение — диалог с населением Владивостока помогает определить запросы населения и выстроить свою работу согласно этим приоритетам.
По итогам встреч с населением города, которые в работе мэра Шестакова и его команды стали традиционными, были определены приоритетные направления развития города — это темы дорожного строительства, обновления парка дорожной техники, общественного транспорта и благоустройства. Именно по этим направлениям жители чаще всего обращаются в администрацию Владивостока и лично к главе.
Кстати, и формат ежегодных отчетов, как презентации планов по развитию города, а также подведения итогов, стал тоже традиционным. И эксперты говорят, что подобный подход более понятен рядовым жителям города. Это подтверждает тот факт, что для мэра Шестакова консолидация усилий и активный диалог с горожанами имеет важное значением. А владивостокцам такая форма взаимодействия с учетом достигнутых результатов еще одно подтверждение, что обновление власти в городе произошло на действительно качественном уровне.
Большим блоком в своем отчете глава города затронул тему перспектив развития города. Сегодня основные проекты сформированы в мастер-плане Владивостока, утвержденного президентом в 2023 году. Теперь у города появился конкретный пошаговый план развития, подкрепленный федеральным финансированием, и жители будут знать каким путём будет двигаться город в ближайшие годы.
«Все, о чем говорят люди, о чем говорят и пишут депутаты — было реализовано. Ну, и, конечно, это еще не все потребности, у нас впереди большие планы, большая работа. Мы видим, что создан стратегических документ — мастер-план Владивостока, в который заложены и транспортные развязки, новые зоны, новые микрорайоны, это вселяет надежду на то, что город Владивосток ждет большое будущее, и мы будем свидетелями преображения нашего любимого города», — уверена депутат городской Думы Елена Новицкая.
Присутствующие на отчете главы города эксперты отметили, что доклад получился более чем конструктивным. Константин Шестаков полностью погружён во все процессы города и готов лично ответить за происходящее в каждом направлении. Очевидно, что задачей мэра Владивостока было действительно показать, чем живёт и куда стремится город, а не формально отчитаться перед депутатами и губернатором. Именно это отличает Шестакова от других чиновников, которые стараются проигнорировать эту форму отчетности перед исполнительной властью и общественностью.