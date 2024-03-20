Ещё одно предприятие Хабаровского края вошло в нацпроект «Производительность труда»

Posted 20 марта, 10:17
Published 20 марта, 10:17
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
АО «Дальневосточная электротехническая компания» более 20 лет проектирует и производит трансформаторные подстанции с низковольтным оборудованием для промышленных предприятий Дальнего Востока. В год компания выпускает около 100 подстанций различного типа. Сейчас развивает производство утепленных подстанций, позволяющих эксплуатировать и комфортно обслуживать оборудование при самых низких температурах. Участие в нацпроекте позволит при тех же затратах производить больше оборудования в единицу времени.
— Мы надеемся уменьшить потери и в логистике, и во внутреннем перемещении по цехам, и по технологиям. Благодаря программе планируем увеличить производительность не менее чем на 5 процентов, а дальше будем стремиться к более высоким показателям, — отметил директор по производству и руководитель рабочей группы предприятия Андрей Саитов.
В качестве пилотного потока эксперты и рабочая группа предприятия выбрали процесс производства комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН). В ближайшие 3 месяца на этом участке они проведут картирование, выявят проблемы и резервы, создадут поток-образец, а также составят план мероприятий по достижению целей проекта.
— Задача не в том, чтобы мы как эксперты пришли и сказали «вот это и это нужно сделать». Задача — чтобы рабочая группа все сама увидела. Поэтому этап диагностики и планирования идет на протяжении 2-3 месяцев. Здесь важно именно вовлечь сотрудников. И поэтому тот список улучшений, который мы для себя уже наметили, на этом этапе никогда не показываем, – рассказала директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Елена Стецюк.
Специалисты РЦК также подготовят трех внутренних тренеров из сотрудников предприятия. После получения сертификатов они будут обучать других работников компании.
— У каждого предприятия всегда есть резерв, чтобы что-то сделать лучше. Самый главный секрет успеха в том, чтобы и руководители, и члены трудового коллектива поверили в значимость и ценность нацпроекта, а также как можно более искренне, ради своего же производства вместе с экспертами РЦК вгрызались в свои возможности и умели посмотреть на себя со стороны. Вот тогда все получится, — отметил замминистра экономического развития края Дмитрий Пугачев.
Он также напомнил, что сейчас под руководством экспертов РЦК оптимизирует свои производственные процессы и другое предприятие отрасли — компания «Энерго-импульс+». Всего в нацпроекте «Производительность труда» в крае участвует уже 40 предприятий.
Стать участниками нацпроекта могут предприятия базовых несырьевых отраслей с годовой выручкой не менее 400 миллионов рублей (для предприятий туристической отрасли — не менее 180 миллионов рублей). Заявки на участие принимаются на портале производительность.рф.