Ещё одно предприятие Хабаровского края вошло в нацпроект «Производительность труда»

АО «Дальневосточная электротехническая компания» более 20 лет проектирует и производит трансформаторные подстанции с низковольтным оборудованием для промышленных предприятий Дальнего Востока. В год компания выпускает около 100 подстанций различного типа. Сейчас развивает производство утепленных подстанций, позволяющих эксплуатировать и комфортно обслуживать оборудование при самых низких температурах. Участие в нацпроекте позволит при тех же затратах производить больше оборудования в единицу времени.