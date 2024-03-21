Фабрика мороженого УРСА помогает преображать Владивосток — открыт конкурс проектов

Posted Вчера, 05:59
Published Вчера, 05:59
Modified Вчера, 22:59
Updated Вчера, 22:59
Жители района Второй Речки во Владивостоке ждут этого события с нетерпением — благоустройства площади перед кинотеатром «Нептун». Сегодня эта территория нуждается в обновлении.
«Если мы посмотрим на Советский район, то здесь нет мест притяжения. Раньше, в былые времена около „Нептуна“ и массовые мероприятия для жителей района проходили — устраивались праздники, концерты с выступлением детских творческих коллективов. Но длительное время территория была спорная, и особо за ней никто не ухаживал», — рассказала в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» активист Второй Речки, член жюри конкурса молодых архитекторов Янина Баранова.
И именно эту территорию предложила благоустроить Фабрика мороженого «УРСА». Поскольку Владивосток стал Молодежной столицей, именно среди молодых дизайнеров и архитекторов, совместно с администрацией Владивостока, был объявлен конкурс на лучший проект площадки. Прием заявок от участников стартовал 15 марта. Инициаторы проекта и жители этой части Владивостока ожидают, что молодые люди предложат современные проекты удобного и функционального пространства.
«Всю зиму у кинотеатра „Нептун“ проходил Фестиваль мороженого „УРСА“ с шоу-программой, рассчитанной на семьи с детьми. Мы получили большое количество положительных отзывов в наших соцсетях и хотим, чтобы эта площадка продолжала „жить“ дальше. С наступлением тепла мы решили провести современное благоустройство популярной у жителей Второй речки площадки для отдыха и досуга. А что именно здесь будет — мы хотим услышать и увидеть от неравнодушных к городу молодых дизайнеров и архитекторов. Как они видят себе современное общественное пространство для отдыха горожан? Мы ждем идей и эскизов обустройства данной территории, чтобы в будущем воплотить самый яркий, интересный и нужный проект в жизнь», — сообщили на Фабрике мороженого «УРСА».
У жителей Второй Речки есть пожелания к будущему благоустройству — горожане хотят, чтобы функциональное назначение территории было сохранено.
«Если мы понаблюдаем за тем, как используется эта территория, то увидим несколько особенностей. Первое — сюда с близлежащих домов приходят общаться люди, днем их здесь довольно много. И действительно для них это удобно — не нужно подниматься в горочку, идти недалеко. Но есть одна проблема — летом, в жаркую погоду находиться здесь очень трудно — лавочки находятся под палящим солнцем, ничем не притененные. Отсюда первое пожелание для архитекторов — было бы очень здорово, если бы они предусмотрели и запланировали теневые навесы или зеленые насаждения, которые будут давать тень», — отметила Янина Батанова.
Очень любят проводить время на площади перед кинотеатром и родители с детьми дошкольного возраста. Сюда приходят мамочки с колясками или с малышами, которые здесь, на площади катаются на самокатах или велосипедах.
«Территория действительно удобная, так как она надежно отделена от проезжей части, машины сюда доступа не имеют, поэтому для таких прогулок с детьми это место хорошо подходит. Мы с детьми здесь всегда гуляем. И на скамейке отдохнуть, и ребенку на самокате покататься. Не хотелось бы, чтобы архитекторы делили площадь тропинками, а оставили, как это сейчас, единое покрытие площади», — выразила мнение многих Елена, жительница Второй Речки, узнавшая от корреспондента «Восток-Медиа» о готовящемся проекте благоустройства.
С ней согласна и наш эксперт Янина Баранова — запрос у жителей района именно на единое общественное пространство, которое позволит сохранить сегодняшний функционал территории.
«Мы пониманием, что архитекторы любят различные малые архитектурные формы, но в данном случае, с учетом назначения территории, МАФы наверное и не нужны. Удобные лавочки со спинками, урны, теневые навесы, высокие клумбы, чтобы отделить площадь от парковки, это, пожалуй, лучшее решение для этого места», — говорит Янина.
Янина Баранова отметила также, что для Второй Речки большая удача, что Фабрика мороженого «УРСА» выразила готовность благоустроить территорию. Если еще и другие участки вокруг «Нептуна» будут благоустроены, то в районе появится свое место притяжения.
«Дворы дворами, а вот такое общественное пространство, где можно массово собраться, провести событийное мероприятие, очень нужно нашему району», — отметила Янина.
И в связи с этим местным жителям интересно, какое же решение предложат участники конкурса для событийной площадки — сцены.
«Очень интересно, какую сцену предложат архитекторы. В парке „Солнышко“, например, она невысокая с навесом. Здесь можно было бы придумать что-то на морскую тему, чтобы кинотеатр, сцена и фонтан были выполнены в едином стиле», — говорит Сергей, житель улицы Давыдова.
И самое главное пожелание от жителей Второй Речки — это фонтан, люди хотят, чтобы его восстановили и реконструировали. И это, пожалуй, самый главный запрос.
«Раньше здесь была возможность устанавливать елку на Новый год. И, по сути, у целого района нет такого места, где можно было бы проводить зимние праздники вокруг новогодней красавицы. Вот это наше пожелание для участников конкурса», — говорит Мария Петровна, жительница улицы Русской, пришедшая к кинотеатру встретиться с приятельницей.
Конкурс будет проходить с 15 марта по 2 апреля 2024 года. Участвовать приглашаются молодые (до 30 лет) архитекторы и дизайнеры, учащиеся средних и высших учебных заведений. В состав конкурсной комиссии войдут представители администрации Владивостока, Фабрики мороженого «УРСА», отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, представители компании Concrete Jungle, учителя и ученики школы № 60, жители района Вторая речка.
После завершения приема заявок конкурсная комиссия отберет три лучших эскиза, которые отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». Эскиз, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, будет передан проектной компании для выполнения готового проекта благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».
«Для администрации Владивостока это уже не первый опыт взаимодействия с Фабрикой мороженого в части благоустройства. В прошлом году была обновлена детская площадка в районе Третьей Рабочей, которая сразу же превратилась в излюбленное место отдыха жителей этого района. Проект благоустройства пространства у „Нептуна“ еще более амбициозный, и самое главное — вовлекает в этот процесс молодое поколение приморских архитекторов. Хотим выразить слова благодарности команде Фабрики мороженого за активное участие в городских проектах и усилия по изменению городского среды», — рассказала заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиваловская.