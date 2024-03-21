Фабрика мороженого УРСА помогает преображать Владивосток — открыт конкурс проектов

И именно эту территорию предложила благоустроить Фабрика мороженого «УРСА». Поскольку Владивосток стал Молодежной столицей, именно среди молодых дизайнеров и архитекторов, совместно с администрацией Владивостока, был объявлен конкурс на лучший проект площадки. Прием заявок от участников стартовал 15 марта. Инициаторы проекта и жители этой части Владивостока ожидают, что молодые люди предложат современные проекты удобного и функционального пространства.