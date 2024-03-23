«Карта есть. Настоящая»: пойти по следу знаменитого путешественника могут приморцы

В объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: издание подготовили к печати совместными усилиями и сам музей, и Общество изучения Амурского края, и целых два академических института — Тихоокеанский институт географии ДВО РАН и Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Чтобы соединить воедино документы и маршруты экспедиций знаменитого путешественника, русского офицера, писателя, понадобилась настоящая кооперация и многолетняя работа.