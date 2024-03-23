«Карта есть. Настоящая»: пойти по следу знаменитого путешественника могут приморцы

Posted Вчера, 02:30
Published Вчера, 02:30
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: издание подготовили к печати совместными усилиями и сам музей, и Общество изучения Амурского края, и целых два академических института — Тихоокеанский институт географии ДВО РАН и Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Чтобы соединить воедино документы и маршруты экспедиций знаменитого путешественника, русского офицера, писателя, понадобилась настоящая кооперация и многолетняя работа.
— «Атлас» в полной мере отражает широту научных интересов неутомимого исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева, — отметили в пресс-службе музея. — Составленные им карты представлены в издании по разделам: маршруты экспедиций, карты по физической географии и климатологии региона, основные пути сообщения, ареалы расселения местных народностей, карты сельскохозяйственного районирования и, наконец, карты археологических исследований, осуществленных Владимиром Клавдиевичем.