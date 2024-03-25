Семья из Приморья спаслась в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

Posted Вчера, 23:47
Published Вчера, 23:47
Modified Сегодня, 00:36
Updated Сегодня, 00:36
Алина и Егор, супруги из Дальнегорска, чудом выжили в теракте, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
В беседе с корреспондентом ОТВ-Прим они рассказали о том, что пришлось пережить в роковой день.
Они пришли в зрительный зал за несколько минут до начала представления. Внезапно, в 19.58, послышались первые выстрелы.
«Мы тут же поняли, что это не простая шутка, а настоящая перестрелка. Мы остановились и стали прислушиваться, потом пригнулись. Услышали, что выстрелы приближаются, легли на пол и спрятались под сидения. Когда террористы вошли в зал, мы поняли, что они уже не стреляют на нашем этаже, а продолжают стрелять ниже, прямо под нами», — рассказывают молодые люди.
Алина взглянула в проход между креслами и увидела черный и белый дым. Из автоматов летели искры.
Дальше девушка рассказывает, как они с мужем признались друг другу в любви, думая, что говорят это в последний раз, и обнялись. Они на всякий случай решили попрощаться. После этого пришлось выбирать: остаться и ждать, когда все будут убиты, или попробовать сбежать и надеяться на удачу. Молодые люди решились бежать и успешно выбрались из горящего концертного центра.
Приморцы активно обсуждают чудесное спасение в новых медиа:
«В рубашке родились, пусть всегда удача преследует»;
«Слава богу, спаслись. Теперь впечатление на всю жизнь, наверное. Второй день рождения».