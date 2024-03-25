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Posted Вчера, 23:47

Published Вчера, 23:47

Modified Сегодня, 00:36

Updated Сегодня, 00:36

Супружеская пара из Приморья рассказала о своем спасении из «Крокуса»

Семья из Приморья спаслась в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

24 марта 2024, 23:47

Супружеская пара из Приморья рассказала о своем спасении из «Крокуса»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле», Алина и Егор, супруги из Дальнегорска, решили попытать счастье и попытались сбежать от стреляющих террористов.

Алина и Егор, супруги из Дальнегорска, чудом выжили в теракте, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

В беседе с корреспондентом ОТВ-Прим они рассказали о том, что пришлось пережить в роковой день.

Они пришли в зрительный зал за несколько минут до начала представления. Внезапно, в 19.58, послышались первые выстрелы.

«Мы тут же поняли, что это не простая шутка, а настоящая перестрелка. Мы остановились и стали прислушиваться, потом пригнулись. Услышали, что выстрелы приближаются, легли на пол и спрятались под сидения. Когда террористы вошли в зал, мы поняли, что они уже не стреляют на нашем этаже, а продолжают стрелять ниже, прямо под нами», — рассказывают молодые люди.

Алина взглянула в проход между креслами и увидела черный и белый дым. Из автоматов летели искры.

Дальше девушка рассказывает, как они с мужем признались друг другу в любви, думая, что говорят это в последний раз, и обнялись. Они на всякий случай решили попрощаться. После этого пришлось выбирать: остаться и ждать, когда все будут убиты, или попробовать сбежать и надеяться на удачу. Молодые люди решились бежать и успешно выбрались из горящего концертного центра.

Приморцы активно обсуждают чудесное спасение в новых медиа:

«В рубашке родились, пусть всегда удача преследует»;
«Слава богу, спаслись. Теперь впечатление на всю жизнь, наверное. Второй день рождения».
#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Москва#Россия#Убийство#Террористы#Теракт#Стрельба#Дым#Подмосковье
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