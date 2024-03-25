Семья из Приморья спаслась в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

Дальше девушка рассказывает, как они с мужем признались друг другу в любви, думая, что говорят это в последний раз, и обнялись. Они на всякий случай решили попрощаться. После этого пришлось выбирать: остаться и ждать, когда все будут убиты, или попробовать сбежать и надеяться на удачу. Молодые люди решились бежать и успешно выбрались из горящего концертного центра.