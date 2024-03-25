Страшно за хлебом отойти: во Владивостоке выставили квартиру и вынесли телевизор

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Житель Владивостока пришёл домой и узрел хаос. Потерпевшего больше расстроил не бардак, а кража дорогостоящего элемента интерьера.
Мужчина обратился к стражам правопорядка. Силовики разобрались в обстоятельствах инцидента. Оказалось, злоумышленники сорвали навесной замок и вынесли телевизор. Кражу оценили в 20 000 рублей.
Сотрудники полиции задержали возможного преступника, который уже привлекался за противозаконные действия.
Фигурант дела действительно оказался вором. Он успел «обчистить» ещё одну квартиру на сумму 45 000 рублей. На втором адресе грабитель залез через окно.
В отделении полиции правонарушитель не стал юлить и сознался в своих проступках. На горе-разбойника заведено дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».