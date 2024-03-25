zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:21

Published Сегодня, 00:21

Modified Сегодня, 00:35

Updated Сегодня, 00:35

Дерзкое ограбление произошло в Приморском крае

Страшно за хлебом отойти: во Владивостоке выставили квартиру и вынесли телевизор

25 марта 2024, 00:21

Дерзкое ограбление произошло в Приморском крае

Во Владивостоке орудуют дерзкие расхитители домашнего имущества. Местным жителям стоит побеспокоиться о своих жилищах.
Сюжет
Полиция

Житель Владивостока пришёл домой и узрел хаос. Потерпевшего больше расстроил не бардак, а кража дорогостоящего элемента интерьера.

Мужчина обратился к стражам правопорядка. Силовики разобрались в обстоятельствах инцидента. Оказалось, злоумышленники сорвали навесной замок и вынесли телевизор. Кражу оценили в 20 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали возможного преступника, который уже привлекался за противозаконные действия.

Фигурант дела действительно оказался вором. Он успел «обчистить» ещё одну квартиру на сумму 45 000 рублей. На втором адресе грабитель залез через окно.

В отделении полиции правонарушитель не стал юлить и сознался в своих проступках. На горе-разбойника заведено дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#Кража#Преступник
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:38
"