Теперь родителям не нужно приходить в школу, чтобы записать своё чадо в неё

В администрации региона отметили, что правом приоритетной подачи заявлений могут воспользоваться те малыши, у которых старшие братья или сёстры уже ходят в желаемую школу. Дети военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета при поступлении в школу-интернат тоже входят в чисто тех, кто имеет приоритет при зачислении. Также у каждой школы в приоритете те ребята, которые закреплены за образовательным учреждением по прописке.