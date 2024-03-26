Теперь родителям не нужно приходить в школу, чтобы записать своё чадо в неё

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:56
Теперь родителям не нужно приходить в школу, чтобы записать своё чадо в образовательное учреждение. С 1 апреля по 30 июня можно будет подавать заявления через Госуслуги.
На портале также есть алгоритм действий и памятка по заполнению документа. Для зачисления необходим минимальный пакет документов: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, информация о регистрации членов семьи и номер или название школы.
Дополнительные данные потребуются только в индивидуальных случаях. Например, если будущий первоклашка младше 6,5 лет. Или наоборот перерос стандартный возраст для зачисления. Если ребёнок в статусе ОВЗ, то необходимо предоставить справку о прохождении соответствующей комиссии.
В администрации региона отметили, что правом приоритетной подачи заявлений могут воспользоваться те малыши, у которых старшие братья или сёстры уже ходят в желаемую школу. Дети военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета при поступлении в школу-интернат тоже входят в чисто тех, кто имеет приоритет при зачислении. Также у каждой школы в приоритете те ребята, которые закреплены за образовательным учреждением по прописке.
Жители Приморья тепло встретили нововведение.
«Не совсем понимаю, в чём преимущество нововведения. Только что не надо приходить лично в школу. Я когда сына оформляла в первый класс, с проблемами не столкнулась. Всё максимально быстро и спокойно», — отметила довольная мама из Владивостока;
«Надеюсь, это поможет родителям, которые оформляют детей в густонаселённых районах города. А то такие страсти рассказывают, что где-то очередь с раннего утра занимают. Пока не сталкивалась с такими заботами. Но думаю, что такие меры действительно упростят нашу жизнь», — поделилась местная жительница.
К слову, вторая волна подачи заявлений пройдёт с 6 июля по 5 сентября. У родителей достаточно времени, чтобы поближе познакомиться с новой услугой.