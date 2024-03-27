«Ювелирная работа» — врачи Находки спасли мужчину от инвалидности

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:26
Житель Находки мог стать инвалидом. Но нейрохирурги местной больницы провели сложнейшую операцию и подарили мужчине полноценную жизнь.
В городскую больницу обратился пациент с грыжей шейного отдела позвоночника. Следствием таких недугов являются сильные боли, онемение рук, а также частичная или полная слабость мышц.
«Под рентген-контролем проведено оперативное вмешательство на позвоночнике. Через небольшой открытый доступ нейрохирург удалил выпячивание ядра диска в позвоночный канал, тем самым освободил спинной мозг от давления. Для стабилизации сегмента позвоночника установлен миниатюрный эндопротез, который заместил поврежденный диск», — рассказал заведующий стационаром Находкинской городской больницы Денис Семанив.
Мужчину выписали из медицинского учреждения уже на шестой день после хирургического вмешательства. Довольный горожанин вернулся домой без болей и с восстановленной чувствительностью рук.
В Минздраве Приморья отметили, что ежегодно в Находкинской больнице делают до 15 аналогичных операций.