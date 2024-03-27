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Нейрохирурги провели сложнейшую операцию в Приморье

«Ювелирная работа» — врачи Находки спасли мужчину от инвалидности

27 марта 2024, 05:21

Нейрохирурги провели сложнейшую операцию в Приморье

«Герои не носят плащи» — медицинские работники Приморского края не раз доказывали правдивость этой цитаты. Чудесное спасение человека произошло в Находкинской больнице.

Житель Находки мог стать инвалидом. Но нейрохирурги местной больницы провели сложнейшую операцию и подарили мужчине полноценную жизнь.

В городскую больницу обратился пациент с грыжей шейного отдела позвоночника. Следствием таких недугов являются сильные боли, онемение рук, а также частичная или полная слабость мышц.

«Под рентген-контролем проведено оперативное вмешательство на позвоночнике. Через небольшой открытый доступ нейрохирург удалил выпячивание ядра диска в позвоночный канал, тем самым освободил спинной мозг от давления. Для стабилизации сегмента позвоночника установлен миниатюрный эндопротез, который заместил поврежденный диск», — рассказал заведующий стационаром Находкинской городской больницы Денис Семанив.

Мужчину выписали из медицинского учреждения уже на шестой день после хирургического вмешательства. Довольный горожанин вернулся домой без болей и с восстановленной чувствительностью рук.

В Минздраве Приморья отметили, что ежегодно в Находкинской больнице делают до 15 аналогичных операций.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Здоровье#Находка#Минздрав Приморья#Нейрохирургия#Операция
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