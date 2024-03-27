«Ювелирная работа» — врачи Находки спасли мужчину от инвалидности

Мужчину выписали из медицинского учреждения уже на шестой день после хирургического вмешательства. Довольный горожанин вернулся домой без болей и с восстановленной чувствительностью рук.



В Минздраве Приморья отметили, что ежегодно в Находкинской больнице делают до 15 аналогичных операций.



