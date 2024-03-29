Вышла на улицу и обомлела: автомобилистка смотрела как догорает ее авто в Приморье

Восстанавливая события случившегося полицейские выяснили, что владелица минивэна находилась в больнице на момент возгорания. Через некоторое время женщина услышала сигнализацию своего авто. О том, что ее машина полыхает, потерпевшая узнала только тогда, когда вышла из медучреждения на улицу.