Вышла на улицу и обомлела: автомобилистка смотрела как догорает ее авто в Приморье

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Правоохранительные органы Владивостока проводят проверку по факту возгорания минивэна в районе Тысячекоечной больницы.
Сообщение о том, что на парковке в районе Второй Речки полыхает автомобиль поступило в дежурную часть от 54-летней жительницы Владивостока. По сигналу на вызов незамедлительно отреагировали следственно-оперативная группа, спасатели МЧС России и бригада скорой помощи.
Восстанавливая события случившегося полицейские выяснили, что владелица минивэна находилась в больнице на момент возгорания. Через некоторое время женщина услышала сигнализацию своего авто. О том, что ее машина полыхает, потерпевшая узнала только тогда, когда вышла из медучреждения на улицу.
По факту возгорания проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские. По результатам пожарно-технической экспертизы полиция примет решение, касаемое дальнейших мер.