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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:33

Пожаром, уничтожившим минивэн, займется полиция Владивостока

Вышла на улицу и обомлела: автомобилистка смотрела как догорает ее авто в Приморье

29 марта 2024, 07:58

Пожаром, уничтожившим минивэн, займется полиция Владивостока

Сотрудники полиции Владивостока выясняют обстоятельства, при которых загадочным образом загорелся автомобиль на парковке. Выяснилось, что обгоревший транспорт принадлежит автоледи. На момент возгорания девушка находилась в больнице.
Сюжет
Полиция

Правоохранительные органы Владивостока проводят проверку по факту возгорания минивэна в районе Тысячекоечной больницы.

Сообщение о том, что на парковке в районе Второй Речки полыхает автомобиль поступило в дежурную часть от 54-летней жительницы Владивостока. По сигналу на вызов незамедлительно отреагировали следственно-оперативная группа, спасатели МЧС России и бригада скорой помощи.

Восстанавливая события случившегося полицейские выяснили, что владелица минивэна находилась в больнице на момент возгорания. Через некоторое время женщина услышала сигнализацию своего авто. О том, что ее машина полыхает, потерпевшая узнала только тогда, когда вышла из медучреждения на улицу.

По факту возгорания проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские. По результатам пожарно-технической экспертизы полиция примет решение, касаемое дальнейших мер.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Полиция#Пожар#Проверка#Автомобиль#Больница#Спасатели
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