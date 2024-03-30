Перевернулась лодка с рыбаками: спасатели МЧС оказали помощь в Приморье — видео

К счастью, рыбаки не пострадали, и в медицинской помощи не нуждались, эта история закончилась для них благополучно благодаря отваге и оперативности спасателей. Однако, стоит отметить, что период навигации ещё не открыт, и граждане серьёзно рисковали своими жизнями, выходя в море на лодке.