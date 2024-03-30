Перевернулась лодка с рыбаками: спасатели МЧС оказали помощь в Приморье — видео

Posted 30 марта, 05:54
Published 30 марта, 05:54
Modified 31 марта, 12:51
Updated 31 марта, 12:51
Сигнал о происшествии на море получили находкинские спасатели — между бухтами Прозрачная и Отрада перевернулась лодка с двумя рыбаками на борту. Специалисты поисково-спасательного отряда г. Находка Главного управления МЧС России по Приморскому краю незамедлительно выехали на место происшествия.
Как позже стало известно, двое рыбаков — мужчина и слабовидящая женщина на лодке отправились в море порыбачить, но перевернулись. Они самостоятельно смогли добраться до берега ближайшей бухты, но столкнулись с крутыми скалами и не смогли самостоятельно преодолеть их. Ситуацию осложнял сильный ветер и высокие волны.
Прибывшие на место спасатели отправились по берегу к пострадавшим со специальным снаряжением.
«Одев гидрокостюм и спасательный жилет на женщину, они посадили её в лодку рядом со спасателем и начали путь к безопасной бухте Прозрачная через морские волны. Второй пострадавший вместе с другим спасателем преодолели путь в гидрокостюмах вдоль берега до той же самой бухты Прозрачной», — отметили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
К счастью, рыбаки не пострадали, и в медицинской помощи не нуждались, эта история закончилась для них благополучно благодаря отваге и оперативности спасателей. Однако, стоит отметить, что период навигации ещё не открыт, и граждане серьёзно рисковали своими жизнями, выходя в море на лодке.