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Posted 30 марта, 05:54

Published 30 марта, 05:54

Modified 31 марта, 12:51

Updated 31 марта, 12:51

Спасатели МЧС России оказали помощь пострадавшим рыбакам в Приморье

Перевернулась лодка с рыбаками: спасатели МЧС оказали помощь в Приморье — видео

30 марта 2024, 05:54

Спасатели МЧС России оказали помощь пострадавшим рыбакам в Приморье

Двух рыбаков, перевернувшихся в лодке, спасли специалисты МЧС России в Приморье. Спасатели предупреждают приморцев об опасности.
Сюжет
МЧС

Сигнал о происшествии на море получили находкинские спасатели — между бухтами Прозрачная и Отрада перевернулась лодка с двумя рыбаками на борту. Специалисты поисково-спасательного отряда г. Находка Главного управления МЧС России по Приморскому краю незамедлительно выехали на место происшествия.

Как позже стало известно, двое рыбаков — мужчина и слабовидящая женщина на лодке отправились в море порыбачить, но перевернулись. Они самостоятельно смогли добраться до берега ближайшей бухты, но столкнулись с крутыми скалами и не смогли самостоятельно преодолеть их. Ситуацию осложнял сильный ветер и высокие волны.

Прибывшие на место спасатели отправились по берегу к пострадавшим со специальным снаряжением.

«Одев гидрокостюм и спасательный жилет на женщину, они посадили её в лодку рядом со спасателем и начали путь к безопасной бухте Прозрачная через морские волны. Второй пострадавший вместе с другим спасателем преодолели путь в гидрокостюмах вдоль берега до той же самой бухты Прозрачной», — отметили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, рыбаки не пострадали, и в медицинской помощи не нуждались, эта история закончилась для них благополучно благодаря отваге и оперативности спасателей. Однако, стоит отметить, что период навигации ещё не открыт, и граждане серьёзно рисковали своими жизнями, выходя в море на лодке.

#Происшествия#Приморский край#Новости#Видео#Находка#МЧС#Рыбаки#МЧС России#Лодка перевернулась
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