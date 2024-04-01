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Posted 1 апреля, 02:03

Published 1 апреля, 02:03

Modified Вчера, 01:11

Updated Вчера, 01:11

ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке

ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке

1 апреля 2024, 02:03
Во Владивостоке было снято множество известных фильмов, каждый из которых оставил свой след в истории кинематографа. Некоторые из них стали настоящими культовыми лентами. Редакция вспомнила известные фильмы, которые были сняты в одном из красивейших городов России.

1. «Пароль не нужен» (СССР, 1967) (12+)

Во Владивостоке при поддержке японцев произошёл антибольшевистский переворот. Для сбора информации Дзержинский отправляет туда молодого чекиста Всеволода Владимирова.

В то же время в Дальневосточную республику прибывает новый военный министр — Василий Блюхер.

Во время съемок для создания подлинной атмосферы, город украсили вывесками с китайскими и японскими иероглифами. Для съемок также было задействовано много японцев и китайцев, которых пришлось искать по всему Советскому Владивостоку.

2. «Внимание, цунами!» (СССР, 1969) (12+)

Сюжет повествует о героизме моряков, столкнувшихся с цунами на отдаленном посту в Тихом океане. Моряки обязаны предупредить большую землю о надвигающейся стихии. Для фильма написаны песни Владимира Высоцкого.

В картине снимались жители Владивостока, матросы, старшины и офицеры Тихоокеанского флота. Премьера фильма во Владивостоке состоялась в 1969 году, в новом кинотеатре «Океан». Очередь за билетами занимали с шести утра, а во время сеанса владивостокцы внимательно вглядывались в экран, выискивая лица знакомых.

3. «Поговорим, брат» (СССР, 1978) (18+)

В 1922 году Дальний Восток всё ещё занят белогвардейскими войсками и японскими интервентами. Но в крае действуют красные партизанские отряды. В это время Красная армия готовит решительное наступление, чтобы очистить дальневосточный край от белых и японцев.

Для координации наступательных действий партизанских отрядов и советских войск в один из таких отрядов из Владивостока прибывает член подпольного обкома партии большевиков Пётр Кокорин.

Однако планы и передвижения партизанского отряда быстро становятся известны командованию белых. Становится ясно, что в отряде действует белогвардейский разведчик. Начинается работа по поиску и разоблачению вражеского шпиона…

4. «Замри — умри — воскресни» (СССР, 1989) (18+)

Действие фильма происходит в небольшом приморском шахтерском городке Сучан, напоминающем трудовой лагерь, где большинство жителей работают над добычей «черного золота». В картине представлены калеки и преступники без надежды, а также главные герои-подростки, идущие по сложному жизненному пути. Автобиографический фильм режиссера Каневского, вдохновленный его детством в Партизанске и Владивостоке, получил премию Феликса Европейской киноакадемии и специальную награду Каннского кинофестиваля.

5. «Отель „Венера“» (Япония, 2004) (18+)

В японской мелодраме режиссера Хадеты Такахаты история разворачивается в абстрактном городе, на окраине которого стоит кафе «Венера», предлагающее убежище угнетенным, нищим, наркоманам, сиротам и падшим женщинам. Венера, доброжелательная фигура, направляет гостей в преобразующее путешествие.

Владивосток в фильме выглядит суровым, но очаровательным, и герой испытывает противоречивые чувства по поводу того, остаться в городе или покинуть его. Декорации представляют собой смесь очарования и отстраненности: улицы, трущобы и дома изображены в холодных серо-голубых тонах.

6. «Сказка про темноту» (Россия, 2009) (18+)

В фильме рассказывается трагическая, но лирическая история об Ангелине, героине, проживающей в огромном портовом городе на Дальнем Востоке России. Занимаясь помощью проблемным детям, она находит утешение в своем одиночестве.

Сцены фильма с участием Ларисы Белобровой, Александра Долуды и жителей Владивостока снимались в разных местах, включая маяк Токаревского, Центральную площадь и знаменитую набережную, где в то время в воде ещё стояла русалка.

В 2009 году фильм участвовал в программе «Особый взгляд» на 62-м Каннском международном кинофестивале и получил на «Кинотавре» награду за лучшую мужскую роль за роль Бориса Каморзина.

7. «Седьмой код» (Япония, 2013) (18+)

Девушка по имени Акико едет во Владивосток, чтобы найти мужчину, которого она увидела в Токио. Встретив Мацунагу в России, он не узнает ее и пытается дистанцироваться.

Мацунага участвует в бизнесе с местными бандитами, что приводит к опасной встрече для Акико, когда она тайно следует за ним.

В фильме Владивосток изображен реалистично, демонстрируя его грубые элементы без гламура. «Седьмой код» получил награды за режиссуру и монтаж на 8-м Римском кинофестивале в 2013 году.

8. «Напарник» (Россия, 2017) (18+)

После неудачной военной операции майор Хромов вселяется в тело маленького ребенка из-за проклятия гадалки. Несмотря на эту странную трансформацию, он без ведома матери ребенка разрушает преступный синдикат на Дальнем Востоке. Отец ребенка неохотно присоединяется к Хромову в его стремлении снять проклятие, принимая на себя опасную миссию по задержанию лидера местной мафии.

9. «На районе» (Россия, 2018) (18+)

В фильме рассказывается о двух друзьях из Владивостока, Вове и Андрее, которые преодолевают жизненные неопределенности, погружаясь в опасный мир быстрых денег и преступности.

Поначалу их действия протекают гладко, но по мере того, как задачи становятся более серьезными, моральные дилеммы тяготят их умы. Расхождения во взглядах на ценности усложняют ситуацию, достигая кульминации в решающем решении, в котором один остается верным своим убеждениям, в то время как другой идет по опасному пути к гибели.

10. «Владивосток» (Россия, 2021) (12+)

Несчастный случай со смертельным исходом превращает молодого солдата по имени Виктор в преступника, когда он случайно лишает жизни человека.

Опасаясь наказания, он бежит и ищет убежища у старого друга во Владивостоке, надеясь на помощь в нелегальном выезде из страны. Однако жизнь Виктора принимает новый оборот, когда он встречает Нику, блондинку-красавицу из Владивостока, заставляя его разрываться между вновь обретенной любовью и надвигающейся угрозой тюремного заключения.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Спецпроекты#Фильмы
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