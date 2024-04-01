ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке

Posted 1 апреля, 02:03
Published 1 апреля, 02:03
Modified Вчера, 01:11
Updated Вчера, 01:11
Во Владивостоке при поддержке японцев произошёл антибольшевистский переворот. Для сбора информации Дзержинский отправляет туда молодого чекиста Всеволода Владимирова.
В то же время в Дальневосточную республику прибывает новый военный министр — Василий Блюхер.
Во время съемок для создания подлинной атмосферы, город украсили вывесками с китайскими и японскими иероглифами. Для съемок также было задействовано много японцев и китайцев, которых пришлось искать по всему Советскому Владивостоку.
Сюжет повествует о героизме моряков, столкнувшихся с цунами на отдаленном посту в Тихом океане. Моряки обязаны предупредить большую землю о надвигающейся стихии. Для фильма написаны песни Владимира Высоцкого.
В картине снимались жители Владивостока, матросы, старшины и офицеры Тихоокеанского флота. Премьера фильма во Владивостоке состоялась в 1969 году, в новом кинотеатре «Океан». Очередь за билетами занимали с шести утра, а во время сеанса владивостокцы внимательно вглядывались в экран, выискивая лица знакомых.
В 1922 году Дальний Восток всё ещё занят белогвардейскими войсками и японскими интервентами. Но в крае действуют красные партизанские отряды. В это время Красная армия готовит решительное наступление, чтобы очистить дальневосточный край от белых и японцев.
Для координации наступательных действий партизанских отрядов и советских войск в один из таких отрядов из Владивостока прибывает член подпольного обкома партии большевиков Пётр Кокорин.
Однако планы и передвижения партизанского отряда быстро становятся известны командованию белых. Становится ясно, что в отряде действует белогвардейский разведчик. Начинается работа по поиску и разоблачению вражеского шпиона…
Действие фильма происходит в небольшом приморском шахтерском городке Сучан, напоминающем трудовой лагерь, где большинство жителей работают над добычей «черного золота». В картине представлены калеки и преступники без надежды, а также главные герои-подростки, идущие по сложному жизненному пути. Автобиографический фильм режиссера Каневского, вдохновленный его детством в Партизанске и Владивостоке, получил премию Феликса Европейской киноакадемии и специальную награду Каннского кинофестиваля.
В японской мелодраме режиссера Хадеты Такахаты история разворачивается в абстрактном городе, на окраине которого стоит кафе «Венера», предлагающее убежище угнетенным, нищим, наркоманам, сиротам и падшим женщинам. Венера, доброжелательная фигура, направляет гостей в преобразующее путешествие.
Владивосток в фильме выглядит суровым, но очаровательным, и герой испытывает противоречивые чувства по поводу того, остаться в городе или покинуть его. Декорации представляют собой смесь очарования и отстраненности: улицы, трущобы и дома изображены в холодных серо-голубых тонах.
В фильме рассказывается трагическая, но лирическая история об Ангелине, героине, проживающей в огромном портовом городе на Дальнем Востоке России. Занимаясь помощью проблемным детям, она находит утешение в своем одиночестве.
Сцены фильма с участием Ларисы Белобровой, Александра Долуды и жителей Владивостока снимались в разных местах, включая маяк Токаревского, Центральную площадь и знаменитую набережную, где в то время в воде ещё стояла русалка.
В 2009 году фильм участвовал в программе «Особый взгляд» на 62-м Каннском международном кинофестивале и получил на «Кинотавре» награду за лучшую мужскую роль за роль Бориса Каморзина.
Девушка по имени Акико едет во Владивосток, чтобы найти мужчину, которого она увидела в Токио. Встретив Мацунагу в России, он не узнает ее и пытается дистанцироваться.
Мацунага участвует в бизнесе с местными бандитами, что приводит к опасной встрече для Акико, когда она тайно следует за ним.
В фильме Владивосток изображен реалистично, демонстрируя его грубые элементы без гламура. «Седьмой код» получил награды за режиссуру и монтаж на 8-м Римском кинофестивале в 2013 году.
После неудачной военной операции майор Хромов вселяется в тело маленького ребенка из-за проклятия гадалки. Несмотря на эту странную трансформацию, он без ведома матери ребенка разрушает преступный синдикат на Дальнем Востоке. Отец ребенка неохотно присоединяется к Хромову в его стремлении снять проклятие, принимая на себя опасную миссию по задержанию лидера местной мафии.
В фильме рассказывается о двух друзьях из Владивостока, Вове и Андрее, которые преодолевают жизненные неопределенности, погружаясь в опасный мир быстрых денег и преступности.
Поначалу их действия протекают гладко, но по мере того, как задачи становятся более серьезными, моральные дилеммы тяготят их умы. Расхождения во взглядах на ценности усложняют ситуацию, достигая кульминации в решающем решении, в котором один остается верным своим убеждениям, в то время как другой идет по опасному пути к гибели.
Несчастный случай со смертельным исходом превращает молодого солдата по имени Виктор в преступника, когда он случайно лишает жизни человека.
Опасаясь наказания, он бежит и ищет убежища у старого друга во Владивостоке, надеясь на помощь в нелегальном выезде из страны. Однако жизнь Виктора принимает новый оборот, когда он встречает Нику, блондинку-красавицу из Владивостока, заставляя его разрываться между вновь обретенной любовью и надвигающейся угрозой тюремного заключения.