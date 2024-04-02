«Эпичная пробка»: что остановило движение по важному мосту во Владивостоке?

Posted Вчера, 02:25
Published Вчера, 02:25
Modified Вчера, 02:33
Updated Вчера, 02:33
Авария на узкой дороге остановила целый район. Из-за столкновения грузовика с легковушкой встал Рудневский мост, а за ним и вся Выселковая.
Приморцы активно обсуждают аварию в новых медиа:
«Не понимаю, что за дурацкие аварии на ровном и сухом месте»;
«Кто-то явно не на дорогу смотрел»;
«Грузовик на Рудневском мосту смущает… Хорошо, если масса допустимая и категория подходит».
В данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Водители ждут, когда автомобили уберут с проезжей части.