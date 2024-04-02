zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 02:25

Published Вчера, 02:25

Modified Вчера, 02:33

Updated Вчера, 02:33

Огромный затор образовался на Рудневском мосту во Владивостоке

«Эпичная пробка»: что остановило движение по важному мосту во Владивостоке?

2 апреля 2024, 02:25

Огромный затор образовался на Рудневском мосту во Владивостоке

Авария на узком мосту остановила целый район. Владивостокцы плачут: спускаться постоять на Снеговой, или оставаться в пробке перед Рудневским?
Сюжет
Авария

Авария на узкой дороге остановила целый район. Из-за столкновения грузовика с легковушкой встал Рудневский мост, а за ним и вся Выселковая.

Приморцы активно обсуждают аварию в новых медиа:

«Не понимаю, что за дурацкие аварии на ровном и сухом месте»;
«Кто-то явно не на дорогу смотрел»;
«Грузовик на Рудневском мосту смущает… Хорошо, если масса допустимая и категория подходит».

В данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Водители ждут, когда автомобили уберут с проезжей части.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Авария#ДТП#Приморцы
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:38
"