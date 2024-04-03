Проект «Шахматы в искусстве» 12+ стартует 21 апреля во Владивостоке

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Published Сегодня, 01:16
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Центр интеллектуальной культуры объединился с Пушкинским театром для организации проекта, направленного на раскрытие значения шахмат в искусстве.
«Мастера шахмат — тоже деятели искусства — своеобразного, специфического, но все-таки имеющего право называться искусством. Каждый мастер проявляет в партии свое творческое отношение к игре. Хорошая партия может пленить тысячи людей, как пленяет их красивая картина, интересный спектакль», — заметил второй чемпион мира по шахматам Эммануил Ласкер.
Директор Пушкинского театра Александр Вовненко продемонстрирует многогранность интеллектуальной игры в живописи и кинематографе. Литературовед Ксения Баринова поведает о шахматах в творениях Набокова, Цвейга и Кэрролла.
Шахматы не просто так стали основой для уникального проекта. Популярность игры отражается в поэтических произведениях и прозе. Деятели искусства нередко отражают символику игры в своих трудах. Примечательно, что у каждого творческого создателя своё видение значения шахмат.
Предстоящие мероприятия найдут отклик среди тех, кто с особой любовью относится к искусству. Посетить события смогут все желающие, вход свободный.
К слову, АНО ДВ-Интеллект организовывает проект, заручившись помощью Президентского фонда культурных инициатив.