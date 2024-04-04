Артём укроет ковёр из тюльпанов

В пресс-службе Артёмовского городского округа рассказали: в городе вовсю готовятся к сезону цветения тюльпанов. Как только воздух прогрелся и стало тепло, рабочие МКУ «Управление благоустройства» вплотную занялись городскими цветниками, которые пора приводить в порядок.