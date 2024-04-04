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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Города Приморского края готовятся к сезону озеленения

Артём укроет ковёр из тюльпанов

4 апреля 2024, 08:13

Города Приморского края готовятся к сезону озеленения

Совсем скоро Артём украсят десятки тысяч цветущих тюльпанов.
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Цветы

В пресс-службе Артёмовского городского округа рассказали: в городе вовсю готовятся к сезону цветения тюльпанов. Как только воздух прогрелся и стало тепло, рабочие МКУ «Управление благоустройства» вплотную занялись городскими цветниками, которые пора приводить в порядок.

В 2023 году по осени в Артёме — как говорят дачники, под зиму — было высажено 46 тысяч луковиц тюльпанов разных сортов и оттенков цвета.

— Тюльпаны перезимовали, сейчас бригады рабочих освобождают клумбы от зимнего укрытия, которое защищало луковицы в морозы, и листвы, — рассказали в пресс-службе. — К 9 Мая, к празднику Великой Победы, улицы Артёма будут покрыты ковром из тюльпанов.
#Приморье#Приморский край#Новости#Благоустройство#Артём#Озеленение#Цветы
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