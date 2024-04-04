Артём укроет ковёр из тюльпанов

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В пресс-службе Артёмовского городского округа рассказали: в городе вовсю готовятся к сезону цветения тюльпанов. Как только воздух прогрелся и стало тепло, рабочие МКУ «Управление благоустройства» вплотную занялись городскими цветниками, которые пора приводить в порядок.
В 2023 году по осени в Артёме — как говорят дачники, под зиму — было высажено 46 тысяч луковиц тюльпанов разных сортов и оттенков цвета.
— Тюльпаны перезимовали, сейчас бригады рабочих освобождают клумбы от зимнего укрытия, которое защищало луковицы в морозы, и листвы, — рассказали в пресс-службе. — К 9 Мая, к празднику Великой Победы, улицы Артёма будут покрыты ковром из тюльпанов.