Феликс Машков: «Благоустройство должно улучшать городскую среду»

Уже на этой неделе члены жюри конкурса молодых архитекторов приступят к оценке присланных работ. Три лучших эскиза затем отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». На основе эскиза, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, профессиональные проектанты займутся проектированием благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».