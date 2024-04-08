Феликс Машков: «Благоустройство должно улучшать городскую среду»

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Оценивать присланные идеи о преобразовании пустующей ныне площадки в комфортную территорию притяжения для жителей города будет компетентное жюри из представителей Фабрики мороженого «УРСА», администрации Владивостока, архитекторов и дизайнеров. Член жюри, сооснователь и главный архитектор бюро «Конкрит Джангл» Феликс Машков, ждет от конкурсантов, прежде всего, понимания как их проект улучшит существующее пространство.
«Это компактное пространство, наделенное другой функциональностью, чем рядом расположенный сквер Давыдова. Поэтому я бы хотел, чтобы конкурсанты рассматривали его прежде всего как площадь — городскую, локальную площадь. Здесь нужны зеленые насаждения, но по периметру. Нужен большой навес, который может выполнять и функции сцены. Необходимо освещение, способное подстраиваться под каждое мероприятие. Поэтому от конкурсантов я жду, в первую очередь, понимание контекста и типологии. То есть, что уже есть вокруг, и насколько будет уместен их проект. Второе — талантливость и качество градостроительного исполнения. Третье — насколько талантливо и точно подобраны форма, нарратив, цвет, материалы конструкции, реализуемость и долговечность решений. И, конечно, понимание бюджета проекта», — подчеркнул Феликс Машков.
Уже на этой неделе члены жюри конкурса молодых архитекторов приступят к оценке присланных работ. Три лучших эскиза затем отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». На основе эскиза, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, профессиональные проектанты займутся проектированием благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».
«Для администрации Владивостока это уже не первый опыт взаимодействия с Фабрикой мороженого в части благоустройства. В прошлом году была обновлена детская площадка в районе Третьей Рабочей, которая сразу же превратилась в излюбленное место отдыха жителей этого района. Проект благоустройства пространства у „Нептуна“ еще более амбициозный, и самое главное — вовлекает в этот процесс молодое поколение приморских архитекторов. Хотим выразить слова благодарности команде Фабрики мороженого за активное участие в городских проектах и усилия по изменению городского среды», — рассказала заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская.