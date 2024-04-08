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Published Сегодня, 08:51

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Updated Сегодня, 09:21

Крупную партию помощи фронту передали добровольцы Приморья в зону СВО

Приморский тыл помогает: партию носилок, сетей и обмундирования передали на СВО

8 апреля 2024, 08:51
Фото: primorsky.ru

Крупную партию помощи фронту передали добровольцы Приморья в зону СВО

Крупную партию спецсредств для участников СВО отправили добровольцы всероссийского движения «Золотые руки ангела» Приморья — они отправили на фронт 75 маскировочных сетей площадью покрытия более 1 500 квадратных метров.

Ежедневно более 200 добровольцев трудятся для того, чтобы приблизить победу. «Золотые руки ангела» работают на базе АНО «Центр профессионального шитья» в столице Приморья.

«Мы передали очередной груз нашим военным — маскировочные сети. Эти сети необычные. Мы добавили в плетение 3D-принцип: наши сети объемные, напоминают настоящие ландшафтные картины. Также мы шьем обмундирование для солдат, делаем окопные свечи, собираем продукты питания и передаем в зону СВО», — поделилась директор центра Ольга Овсянникова.

В центре сообщают, что за два года работы добровольцы передали в зону СВО порядка двух тысяч переносок, сбросников, турникетов, муфт операторов БПЛА. Было изготовлено также 2 400 носилок для эвакуации раненых, большое количество эвакуационных строп и пятиточечников, маскировочных сетей и окопных свечей. Сейчас здесь шьют одеяла, костюмы разведчиков и другие нужные для фронта вещи.

Правительство Приморского края плотно работает с волонтерами, оказывая максимальное содействие и материальную помощь. Отметим, волонтерское движение «Золотые руки ангела» и Центр профессионального шитья отправили на фронт уже свыше семи тысяч единиц продукции. Это тактические носилки, подсумки, эвакуационные тросы и маскировочные сети.

Напомним, Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. Глава региона Олег Кожемяко регулярно выезжает на полигоны, где идет боевая подготовка, а также бывает в зоне военных действий для передачи необходимого оборудования и снаряжения приморским бойцам.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Россия#Волонтеры#Олег Кожемяко#СВО#Правительство Приморского края#Добровольцы#Солдаты#Помощь фронту
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