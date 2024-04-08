Приморский тыл помогает: партию носилок, сетей и обмундирования передали на СВО

В центре сообщают, что за два года работы добровольцы передали в зону СВО порядка двух тысяч переносок, сбросников, турникетов, муфт операторов БПЛА. Было изготовлено также 2 400 носилок для эвакуации раненых, большое количество эвакуационных строп и пятиточечников, маскировочных сетей и окопных свечей. Сейчас здесь шьют одеяла, костюмы разведчиков и другие нужные для фронта вещи.