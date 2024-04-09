«Светофоры не горели»: пенсионер пытался оправдаться за смерть пешехода в Приморье

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
ДТП со смертельным исходом произошло в районе семи утра в феврале 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края. Пенсионер ехал на спецавтомобиле вдоль улицы Григоренко в сторону улицы Свердлова. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина не уступил дорогу пешеходу и сбил его. Потерпевший скончался.
Пенсионер не признавал свою вину на судебных заседаниях. Он утверждал, что пытался уйти от столкновения, поэтому вывернул руль и нажал на тормоз одномоментно. Еще мужчина упирал на то, что было еще темно, но светофоры не горели и освещения не было.
В итоге суд решил, что вина подсудимого доказана. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, пенсионера приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами — на такой же срок.