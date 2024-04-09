«Светофоры не горели»: пенсионер пытался оправдаться за смерть пешехода в Приморье

Пенсионер не признавал свою вину на судебных заседаниях. Он утверждал, что пытался уйти от столкновения, поэтому вывернул руль и нажал на тормоз одномоментно. Еще мужчина упирал на то, что было еще темно, но светофоры не горели и освещения не было.