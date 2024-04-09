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Реальный срок получил пенсионер, насмерть сбивший пешехода в Приморье

«Светофоры не горели»: пенсионер пытался оправдаться за смерть пешехода в Приморье

9 апреля 2024, 04:09

Реальный срок получил пенсионер, насмерть сбивший пешехода в Приморье

В Приморском крае Лесозаводский районный суд вынес приговор в отношении 64-летнего автомобилиста, наехавшего на пешехода. Потерпевший скончался. Пенсионера приговорили к трем годам колонии-поселения.
Сюжет
ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло в районе семи утра в феврале 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края. Пенсионер ехал на спецавтомобиле вдоль улицы Григоренко в сторону улицы Свердлова. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина не уступил дорогу пешеходу и сбил его. Потерпевший скончался.

Пенсионер не признавал свою вину на судебных заседаниях. Он утверждал, что пытался уйти от столкновения, поэтому вывернул руль и нажал на тормоз одномоментно. Еще мужчина упирал на то, что было еще темно, но светофоры не горели и освещения не было.

В итоге суд решил, что вина подсудимого доказана. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, пенсионера приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами — на такой же срок.

#Происшествия#Приморский край#Новости#ДТП#Пенсионер#Лесозаводск#Смертельное ДТП
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