«Мелодия дружбы» объединила Артём и Суйфэньхе

Posted Вчера, 10:02
Published Вчера, 10:02
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Напомним, 5 апреля в КНР отмечается праздник Цинмин, который еще называют праздником чистого света. В представительстве МИД России во Владивостоке (со ссылкой на портал народного правительства Суйфэньхэ) рассказали: на праздник из приграничного китайского города в Артём пригласили большую делегацию — детей, занимающихся творчеством, их родителей и педагогов. Юные артёмовцы и их китайские ровесники приняли участие в первом Международном фестивале детского творчества «Мелодия дружбы» (0+)_.
Фестиваль открыли глава Артёма Вячеслав Квон, генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань, заместитель представителя МИД России во Владивостоке Е. Волосастов.
Талантливые ребята из Суйфэньхе выступали на одной сцене с ровесниками из Артёма, общались, завязывали, как говорится, ростки народной дипломатии, а их педагоги и родители обменивались опытом с коллегами из Приморья. В целом в городе шахтёров и авиаторов делегация из Суйфэньхе провела четыре дня.
В дальнейшем фестиваль «Мелодия дружбы» планируется сделать ежегодным и приглашать к участию в нём коллективы из разных районов Приморья и регионов России, то есть расширять географию.