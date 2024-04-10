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Published Вчера, 10:02

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Детские творческие коллективы из КНР побывали в Приморском крае на фестивале

«Мелодия дружбы» объединила Артём и Суйфэньхе

10 апреля 2024, 10:02

Детские творческие коллективы из КНР побывали в Приморском крае на фестивале

На праздник чистого света из приграничного Суйфэньхэ в Артём приехали занимающиеся творчеством дети, а также их родители и педагоги — всего более 80 человек.
Сюжет
Китай

Напомним, 5 апреля в КНР отмечается праздник Цинмин, который еще называют праздником чистого света. В представительстве МИД России во Владивостоке (со ссылкой на портал народного правительства Суйфэньхэ) рассказали: на праздник из приграничного китайского города в Артём пригласили большую делегацию — детей, занимающихся творчеством, их родителей и педагогов. Юные артёмовцы и их китайские ровесники приняли участие в первом Международном фестивале детского творчества «Мелодия дружбы» (0+)_.

Фестиваль открыли глава Артёма Вячеслав Квон, генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань, заместитель представителя МИД России во Владивостоке Е. Волосастов.

Талантливые ребята из Суйфэньхе выступали на одной сцене с ровесниками из Артёма, общались, завязывали, как говорится, ростки народной дипломатии, а их педагоги и родители обменивались опытом с коллегами из Приморья. В целом в городе шахтёров и авиаторов делегация из Суйфэньхе провела четыре дня.

В дальнейшем фестиваль «Мелодия дружбы» планируется сделать ежегодным и приглашать к участию в нём коллективы из разных районов Приморья и регионов России, то есть расширять географию.

#Культура#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Китай#Дети#Праздник#КНР#Фестиваль#Артём#Родители#Творчество#Педагоги#Международное сотрудничество#Делегация#Цинмин
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