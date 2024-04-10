«Мелодия дружбы» объединила Артём и Суйфэньхе

Талантливые ребята из Суйфэньхе выступали на одной сцене с ровесниками из Артёма, общались, завязывали, как говорится, ростки народной дипломатии, а их педагоги и родители обменивались опытом с коллегами из Приморья. В целом в городе шахтёров и авиаторов делегация из Суйфэньхе провела четыре дня.