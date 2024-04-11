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Здание амбулатории пострадало из-за пьяного водителя в Приморье

Пьяный водитель врезался в амбулаторию — прокуратура Тернея проводит проверку

11 апреля 2024, 08:22

Здание амбулатории пострадало из-за пьяного водителя в Приморье

В поселке Терней пьяный водитель, управляя автомобилем, врезался в здание амбулатории. Прокуратура проводит проверку.

Днем 11 апреля в поселке Терней произошла дорожная авария, виновником которой стал пьяный водитель. Управляя автомашиной Honda C-RV, он не справился с управлением, переехал скамейку и протаранил стену здания учреждения здравоохранения.

К счастью, от действий водителя никто не пострадал. Степень опьянения была установлена в количестве 1,57 промилле алкоголя. В прокуратуре Приморья сообщают, что горе-водитель только приобрел автомобиль и первый день радовался управлению им. Чем теперь обернется для него эта «радость» владения новеньким авто, будут решать надзорные органы.

«Для координации деятельности правоохранительных органов на место выехал исполняющий обязанности прокурора района Владимир Капустин. Прокуратура района обеспечит контроль законности итогового решения по результатам проверки», — сообщили в прокуратуре Приморского края.
#Общество#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#Прокуратура#Проверка#Пьяный водитель#Терней#Амбулатория#Опьянение#Тернейский район
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