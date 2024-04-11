Пьяный водитель врезался в амбулаторию — прокуратура Тернея проводит проверку

К счастью, от действий водителя никто не пострадал. Степень опьянения была установлена в количестве 1,57 промилле алкоголя. В прокуратуре Приморья сообщают, что горе-водитель только приобрел автомобиль и первый день радовался управлению им. Чем теперь обернется для него эта «радость» владения новеньким авто, будут решать надзорные органы.