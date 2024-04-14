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Попавшему в беду мужчине помогли неравнодушные молодые люди в Приморье

Не бросили на произвол: 83-летнего пенсионера спасли сотрудники автокафе в Приморье

14 апреля 2024, 03:38

Попавшему в беду мужчине помогли неравнодушные молодые люди в Приморье

Пожилой человек бесцельно бродил по улицам Уссурийска и искал поддержки у встречных прохожих. Ребята из автокафе не отвернулись от потерявшегося мужчины. Так началась удивительная история спасения, к которой подключились поисковики, полиция и сотрудники центра помощи.

Работники автокафе спасли попавшего в беду пенсионера в Уссурийске. Сотрудники сети заведений быстрого питания увидели дезориентированного пожилого мужчину неподалеку от своего павильона. За помощью молодые люди обратились к поисковикам.

83-летний гражданин бесцельно бродил рядом с закусочной. На расспросы взволнованных очевидцев пенсионер связно ответить не смог. Благодаря совместным усилиям ребят из общепита и волонтеров, пожилого человека разместили в благотворительной организации «Крылья надежды», где оказывают помощь тем, кто попал в подобную ситуацию.

Позже сотрудники полиции и поисковики нашли контакты родственников потерявшегося мужчины. Волонтеры, участвовавшие в поиске семьи пенсионера, отметили, что своим неравнодушием работники кафе, практически, спасли жизнь пожилого человека.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как другой пенсионер, из-за которого в Приморье произошла жуткая трагедия, отрицал свою вину во время судебного заседания.

#Приморье#Приморский край#Новости#Пенсионер#Уссурийск#Пенсионеры#Жизнь#Поисковики#Родственники
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