Не бросили на произвол: 83-летнего пенсионера спасли сотрудники автокафе в Приморье

Попавшему в беду мужчине помогли неравнодушные молодые люди в Приморье

Пожилой человек бесцельно бродил по улицам Уссурийска и искал поддержки у встречных прохожих. Ребята из автокафе не отвернулись от потерявшегося мужчины. Так началась удивительная история спасения, к которой подключились поисковики, полиция и сотрудники центра помощи.

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