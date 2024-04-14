Не бросили на произвол: 83-летнего пенсионера спасли сотрудники автокафе в Приморье

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Работники автокафе спасли попавшего в беду пенсионера в Уссурийске. Сотрудники сети заведений быстрого питания увидели дезориентированного пожилого мужчину неподалеку от своего павильона. За помощью молодые люди обратились к поисковикам.
83-летний гражданин бесцельно бродил рядом с закусочной. На расспросы взволнованных очевидцев пенсионер связно ответить не смог. Благодаря совместным усилиям ребят из общепита и волонтеров, пожилого человека разместили в благотворительной организации «Крылья надежды», где оказывают помощь тем, кто попал в подобную ситуацию.
Позже сотрудники полиции и поисковики нашли контакты родственников потерявшегося мужчины. Волонтеры, участвовавшие в поиске семьи пенсионера, отметили, что своим неравнодушием работники кафе, практически, спасли жизнь пожилого человека.
Ранее «Восток-Медиа» писало, как другой пенсионер, из-за которого в Приморье произошла жуткая трагедия, отрицал свою вину во время судебного заседания.