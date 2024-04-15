Особенный пассажир едва не погиб на борту самолёта S7 Сахалин-Владивосток

Очевидцы этой картины сообщили, что контейнер для транспортировки животного значительно пострадал при перелете. Когда переноску достали, собака копошилась внутри, исходя из этого обеспокоенные люди поняли, что она жива. Пострадало ли животное во время полета, и как сильно — пока неизвестно.