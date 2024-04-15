Особенный пассажир едва не погиб на борту самолёта S7 Сахалин-Владивосток

Posted Сегодня, 22:39
Published Сегодня, 22:39
Modified Сегодня, 22:41
Updated Сегодня, 22:41
Огромный стресс испытала собака, добиравшаяся до Приморья в багажном отделении самолета. Инцидент произошел на рейсе Южно-Сахалинск — Владивосток, на борту боинга S7 Airlines, сообщили очевидцы.
После приземления люди, находившиеся на борту рейса, услышали, как по громкой связи обратились к пассажиру, который перевозил своего питомца в багажном отделении. Мужчину попросили срочно обратиться к кабинному экипажу.
Когда другие участники перелета покинули салон, они увидели разбитую переноску для питомцев, вокруг которой столпились работники аэропорта.
— Я видела, как в Южно-Сахалинске сажали в переноску большую длинношерстную немецкую овчарку и отправляли в багаж. Вообще для животных это лютый стресс, когда его перевозят в багажном отделении. Когда я вышла из самолета, увидела, как один из пассажиров пошел к багажному отделению. Вытащили эту переноску, а она сильно поломанная, была прям большая такая дыра, — рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» пассажирка рейса Южно-Сахалинск — Владивосток.
Очевидцы этой картины сообщили, что контейнер для транспортировки животного значительно пострадал при перелете. Когда переноску достали, собака копошилась внутри, исходя из этого обеспокоенные люди поняли, что она жива. Пострадало ли животное во время полета, и как сильно — пока неизвестно.