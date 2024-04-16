ДТП и шлейф былых приключений: почему люди не верят юристу Чихунову?

Posted Вчера, 07:38
Published Вчера, 07:38
Modified Вчера, 07:40
Updated Вчера, 07:40
6 апреля в СМИ появилось фото ДТП в Артеме, участником которого стал скандально известный в Приморье блогер и правозащитник Максим Чихунов. На снимке видно, как «юрист» с поникшей головой отходит от своей машины после увиденных последствий от столкновения «лбом в крыло» с Nissan Note.
Когда Чихунов в очередной раз обнаружил свое имя в заголовках новостей, он, по всей видимости, обиделся на СМИ за то, что те выполняют свою работу и рассказывают о происшествиях. Как итог — вечером того же дня товарищ-юрист «настрочил» в свой телеграм-канал большой пост, в котором помимо прочего заявил, что в аварии он является потерпевшим. И вообще, из-за случившегося Чихунову якобы не удалось собрать гуманитарную помощь на СВО. Кроме того, те, кто рассказал о происшествии, по мнению одиозного правозащитника «смеются над ДТП».
Вот только словами «я потерпевший» и «гуманитарная помощь в зону СВО» «отбелить» свою репутацию, по всей видимости, не вышло. Даже если все действительно произошло так, как об этом рассказал сам общественник. В комментариях под вышеупомянутым постом часть пользователей фактически заявила, что словам юриста не верит, назвав его видение событий «душещипательной историей». По мнению комментаторов, Чихунов «отменно выворачивает правду» и выставляет виновным другого человека, да еще и с намеком на то, что «из-за этого водителя он не успел собрать гуманитарную помощь».
Интересно, что каких либо-доказательств невиновности или подробного изложения действий, привлекших к ДТП, Чихунов своим читателям не предложил. Кроме того, на комментарии с обвинениями в лжи он не ответил — кроме одного — того, в котором пользователь предположил, что гуманитарная помощь от одиозного юриста до зоны проведения СВО не доезжает.
Подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Максим Чихунов в недавнем ДТП выступает в роли потерпевшего, корреспонденту «Восток-Медиа», в том числе путём обращения в пресс-службу ГИБДД, не удалось.
Почему часть подписчиков не поверила в невиновность Чихунова в ДТП — очевидно. Юрист регулярно оказывается в центре скандальных историй и нарушает спокойную жизнь жителей Приморья. Так, в этом месяце пройдет очередное судебное заседание, на котором будет рассматриваться апелляция об ужесточении наказания Чихунову за «расстрел здания» в центре Владивостока. Напомним, что в октябре 2022 года скандальный общественник на видео навел гранатомет на памятную доску в честь руководителя Белого движения и нажал на спусковой крючок. Благо, снаряда внутри «оружия» не было.
В том же году до истории с оружием Чихунов успел отличиться рукоприкладством в отношении своей жены. Тогда правозащитник, то ли решил, что некоторые права можно не защищать, то ли решил попрактиковаться в оправданиях — и подарил своей супруге на международный женский день побои:
«Я, грубо говоря, взял ее за шею и как бы толкнул. Она написала заявление в полицию и меня потом на пять тысяч оштрафовали», — позже признался Чихунов корреспонденту «Восток-медиа».
После праздника 8 марта произошла похожая история — в июне на руках полиции оказалось заявление от жены скандального общественника о новом случае домашнего насилия.
На этом шлейф правонарушений, тянущийся за Чихуновым, не заканчивается. Прямо на поверхности лежит его судимость по пункту «а» части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» — эти данные юрист-хулиган указал при выдвижении своей кандидатуры в Законодательное Собрание Приморского края от КПРФ. О том, что конкретно тогда «наворотил» товарищ Чихунов — неизвестно, но на момент совершения преступления этот пункт был сформулирован в УК РФ следующим образом: «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
Стоит отметить, что недавнее ДТП с участием Чихунова вписывается его в запятнанную, с нашей точки зрения, репутацию, и в купе с другими сомнительными поступками наглядно иллюстрирует, почему гособвинителя не устроил «условный срок» по делу о «расстреле» памятной доски в центре города.