ДТП и шлейф былых приключений: почему люди не верят юристу Чихунову?

Когда Чихунов в очередной раз обнаружил свое имя в заголовках новостей, он, по всей видимости, обиделся на СМИ за то, что те выполняют свою работу и рассказывают о происшествиях. Как итог — вечером того же дня товарищ-юрист «настрочил» в свой телеграм-канал большой пост, в котором помимо прочего заявил, что в аварии он является потерпевшим. И вообще, из-за случившегося Чихунову якобы не удалось собрать гуманитарную помощь на СВО. Кроме того, те, кто рассказал о происшествии, по мнению одиозного правозащитника «смеются над ДТП».