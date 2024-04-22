Энергетики ВТЭЦ-2 повышают надежность теплоснабжения потребителей Владивостока

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Данные работы были начаты в 2020 году и планируются к завершению в 2025 году.
Проект реконструкции предусматривает замену трубопроводов, срок службы которых превышает 40 лет, увеличение их диаметра с 820 миллиметров до 1020 миллиметров, установку новых опор на всем участке перекладки. Общая протяженность труб составляет 3 километра.
Учитывая технологию проведения и объем работ, обеспечение выдачи тепловой мощности потребителям в осенне-зимний период, выполнение работ по перекладке коллекторов возможно только в межотопительный (летний) период.
Реализация проекта разделена на этапы, завершение запланировано в 2025 году. В период с 2020 по 2023 годы смонтированы и введены в работу участки коллекторов общей протяженностью 1250 погонных метров. В 2024 году запланирована перекладка коллекторов протяженностью 800 погонных метров.
Необходимые материалы уже поступили на площадку электростанции, начаты работы по укрупненной сборке труб и металлоконструкций. Демонтаж действующих трубопроводов и монтаж новых коллекторов начнется сразу после завершения весенних гидравлических испытаний.