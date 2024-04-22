Энергетики ВТЭЦ-2 повышают надежность теплоснабжения потребителей Владивостока

Реализация проекта разделена на этапы, завершение запланировано в 2025 году. В период с 2020 по 2023 годы смонтированы и введены в работу участки коллекторов общей протяженностью 1250 погонных метров. В 2024 году запланирована перекладка коллекторов протяженностью 800 погонных метров.