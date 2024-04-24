Антон Волошко: муниципальная реформа проводится на благо жителей Приморья

На очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты утвердили первое в этом году преобразование муниципалитета. Большинство районов Приморья уже сменили статус на округ, и это, по мнению председателя Законодательного Собрания Приморья Антона Волошко, повысит эффективность работы власти и станет благом для людей.