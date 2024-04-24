Антон Волошко: муниципальная реформа проводится на благо жителей Приморья

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
На очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты утвердили первое в этом году преобразование муниципалитета. Большинство районов Приморья уже сменили статус на округ, и это, по мнению председателя Законодательного Собрания Приморья Антона Волошко, повысит эффективность работы власти и станет благом для людей.
«В крае продолжается административная реформа. Мне эта тема близка, потому что я последние шесть лет непосредственно этим сам занимался, и уверен, что это повышение эффективности работы власти, как исполнительной, так и представительной. Сокращение расстояния от человека к людям, которые принимают решения — это крайне важно. Михайловский район теперь становится округом», — отметил «Восток-Медиа» Антон Волошко.
Инициатива внесена на рассмотрение депутатов по результатам проведенных публичных слушаний и с согласия населения, выраженного представительными органами Михайловского муниципального района, а также входящих в его состав Новошахтинского городского поселения, Григорьевского, Ивановского, Кремовского, Михайловского, Осиновского и Сунятсенского сельских поселений.
Создание округа потребует дополнительных финансовых затрат в сумме 7,9 миллиона рублей на проведение выборов Думы Михайловского округа.
«Решения, я уверен, теперь будут приниматься быстрее, ранее чаяния людей часто доходили до власти с трудом. Теперь же эта работа будет намного эффективнее, и я в этом искренне убежден. Я уверен, что это благо, прежде всего, для людей», — подчеркнул спикер краевого парламента.
Напомним, что первые округа были созданы в Приморье в сентябре 2019 года. Сегодня на карте края их 18: Анучинский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Пожарский, Ханкайский, Тернейский, Хорольский, Чугуевский, Кавалеровский, Красноармейский, Хасанский, Ольгинский, Яковлевский, Шкотовский, Партизанский, Черниговский, Михайловский.
Двухуровневая система местного самоуправления в настоящее время остается в четырех муниципальных районах Приморья: Надеждинском, Спасском, Кировском и Дальнереченском.