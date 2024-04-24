zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Михайловский района стал округом в Приморье

Антон Волошко: муниципальная реформа проводится на благо жителей Приморья

24 апреля 2024, 05:21

Михайловский района стал округом в Приморье

Муниципальная реформа в Приморье продолжается, первым в 2024 году сменил статус Михайловский район, ставший округом. Спикер ЗС ПК Антон Волошко уверен, что это станет благом для жителей муниципалитета, а в целом реформа — для жителей региона.

На очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты утвердили первое в этом году преобразование муниципалитета. Большинство районов Приморья уже сменили статус на округ, и это, по мнению председателя Законодательного Собрания Приморья Антона Волошко, повысит эффективность работы власти и станет благом для людей.

«В крае продолжается административная реформа. Мне эта тема близка, потому что я последние шесть лет непосредственно этим сам занимался, и уверен, что это повышение эффективности работы власти, как исполнительной, так и представительной. Сокращение расстояния от человека к людям, которые принимают решения — это крайне важно. Михайловский район теперь становится округом», — отметил «Восток-Медиа» Антон Волошко.

Инициатива внесена на рассмотрение депутатов по результатам проведенных публичных слушаний и с согласия населения, выраженного представительными органами Михайловского муниципального района, а также входящих в его состав Новошахтинского городского поселения, Григорьевского, Ивановского, Кремовского, Михайловского, Осиновского и Сунятсенского сельских поселений.

Создание округа потребует дополнительных финансовых затрат в сумме 7,9 миллиона рублей на проведение выборов Думы Михайловского округа.

«Решения, я уверен, теперь будут приниматься быстрее, ранее чаяния людей часто доходили до власти с трудом. Теперь же эта работа будет намного эффективнее, и я в этом искренне убежден. Я уверен, что это благо, прежде всего, для людей», — подчеркнул спикер краевого парламента.

Напомним, что первые округа были созданы в Приморье в сентябре 2019 года. Сегодня на карте края их 18: Анучинский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Пожарский, Ханкайский, Тернейский, Хорольский, Чугуевский, Кавалеровский, Красноармейский, Хасанский, Ольгинский, Яковлевский, Шкотовский, Партизанский, Черниговский, Михайловский.

Двухуровневая система местного самоуправления в настоящее время остается в четырех муниципальных районах Приморья: Надеждинском, Спасском, Кировском и Дальнереченском.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Власть#Парламент#Люди#Михайловский район#Округ#Публичные слушания#Законодательное собрание ПК
Подпишитесь
Артём укроет ковёр из тюльпанов
4 апреля, 08:13
Проект «Шахматы в искусстве» 12+ стартует 21 апреля во Владивостоке
3 апреля, 01:16
Алена Ироденко: жду юношеского максимализма!
2 апреля, 06:59
«Эпичная пробка»: что остановило движение по важному мосту во Владивостоке?
2 апреля, 02:25
ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке
1 апреля, 02:03
В Приморье запустили новый сервис для покупки новых и «почти новых» товаров
5 апреля, 08:10
"