«УРСА» приглашает на праздник красоты и молодости!

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» последовательно поддерживает молодых талантливых людей нашего города и края. В прошлом году при поддержке компании прошел Летний Кубок КВН Приморского края, «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, «Забег первых».
До начала проведения конкурса дизайнеров и модельеров Фабрика мороженого предоставит возможность получить энергию и радостные эмоции от объятий с символом Фабрики — белым медведем УРСА. Который также будет рад оказаться на фотографиях всех участников конкурса.
«Мы поддерживаем юные дарования и таланты, поскольку считаем необходимым помогать подрастающему поколению приморцев раскрывать свои творческие способности и потенциал. Поэтому все участники конкурса дизайнеров и модельеров получат вкусные призы в виде нашего фирменного мороженого „Париж“, — сообщили представители Фабрики мороженого „УРСА“.
Конкурс Junior Fashion and Design состоится уже 26 апреля в 13 часов по адресу ВГУЭС, Театрально-концертный комплекс «Андеграунд» ул. Гоголя, д. 39а.