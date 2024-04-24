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«УРСА» приглашает на праздник красоты и молодости!

«УРСА» приглашает на праздник красоты и молодости!

24 апреля 2024, 06:45
Фабрика Мороженого «УРСА» второй год поддерживает юные таланты на международном конкурсе дизайнеров и модельеров «Junior Fashion and Design».

Владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» последовательно поддерживает молодых талантливых людей нашего города и края. В прошлом году при поддержке компании прошел Летний Кубок КВН Приморского края, «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, «Забег первых».

До начала проведения конкурса дизайнеров и модельеров Фабрика мороженого предоставит возможность получить энергию и радостные эмоции от объятий с символом Фабрики — белым медведем УРСА. Который также будет рад оказаться на фотографиях всех участников конкурса.

«Мы поддерживаем юные дарования и таланты, поскольку считаем необходимым помогать подрастающему поколению приморцев раскрывать свои творческие способности и потенциал. Поэтому все участники конкурса дизайнеров и модельеров получат вкусные призы в виде нашего фирменного мороженого „Париж“, — сообщили представители Фабрики мороженого „УРСА“.

Конкурс Junior Fashion and Design состоится уже 26 апреля в 13 часов по адресу ВГУЭС, Театрально-концертный комплекс «Андеграунд» ул. Гоголя, д. 39а.

#Общество#Приморский край#Новости#Праздник#Мороженое#Красота#Фабрика мороженого#Урса#Молодость
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