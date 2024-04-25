Жители Владивостока выбрали победителя конкурса молодых архитекторов

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
По итогу онлайн-голосования на сайте конкурса https://architects.ursa.online/ победителем стал проект Дианы Мансуровой, набравший 59% голосов. Она получит главный приз — 50 тысяч рублей! Второе место занял проект Валерии Генераловой (38% голосов), на третьем месте проект Виктории Кабалык (3% голосов).
«Мы благодарим каждого участника конкурса молодых дизайнеров и архитекторов за проделанную работу, за их неравнодушие и тщательный подход к преображению общественного пространства у кинотеатра „Нептун“. На присланных проектах была проработана не только площадка перед кинотеатром, но и высказаны интересные мысли о последующем развитии этой территории в связке с развитием всего города. В этих проектах мы увидели любовь молодых людей к Владивостоку», — отметила исполнительный директор ООО «Фабрика мороженого „УРСА“ Татьяна Самойленко.
В состав конкурсной комиссии, ранее отобравшей финалистов конкурса, вошли представители Администрации Владивостока, Фабрики мороженого «УРСА», Отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий управления градостроительства и архитектуры Администрации Владивостока, представители компании Concrete Jungle, жители района Вторая речка. Члены жюри оценивали присланные эскизные проекты участников по параметрам: актуальность, креативность, техническое исполнение и возможность реализации.
Теперь на основе эскиза победителя профессиональные проектанты займутся проектированием благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».