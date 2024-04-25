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Жители Владивостока выбрали победителя конкурса молодых архитекторов

Жители Владивостока выбрали победителя конкурса молодых архитекторов

25 апреля 2024, 05:32
Завершилось онлайн-голосование конкурса проектов благоустройства от Фабрики мороженого «УРСА». Молодые архитекторы представили своё видение преображения общественного пространства у кинотеатра «Нептун». Более 22 тысяч голосов жителей Владивостока распределились между тремя финалистами.

По итогу онлайн-голосования на сайте конкурса https://architects.ursa.online/ победителем стал проект Дианы Мансуровой, набравший 59% голосов. Она получит главный приз — 50 тысяч рублей! Второе место занял проект Валерии Генераловой (38% голосов), на третьем месте проект Виктории Кабалык (3% голосов).

«Мы благодарим каждого участника конкурса молодых дизайнеров и архитекторов за проделанную работу, за их неравнодушие и тщательный подход к преображению общественного пространства у кинотеатра „Нептун“. На присланных проектах была проработана не только площадка перед кинотеатром, но и высказаны интересные мысли о последующем развитии этой территории в связке с развитием всего города. В этих проектах мы увидели любовь молодых людей к Владивостоку», — отметила исполнительный директор ООО «Фабрика мороженого „УРСА“ Татьяна Самойленко.

В состав конкурсной комиссии, ранее отобравшей финалистов конкурса, вошли представители Администрации Владивостока, Фабрики мороженого «УРСА», Отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий управления градостроительства и архитектуры Администрации Владивостока, представители компании Concrete Jungle, жители района Вторая речка. Члены жюри оценивали присланные эскизные проекты участников по параметрам: актуальность, креативность, техническое исполнение и возможность реализации.

Теперь на основе эскиза победителя профессиональные проектанты займутся проектированием благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Работа#Комиссия#Голосование#Архитектура#Администрация Владивостока#Территория#Приз#Конкурс молодых архитекторов#Фабрика мороженого УРСА
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