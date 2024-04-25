Жители Владивостока выбрали победителя конкурса молодых архитекторов

«Мы благодарим каждого участника конкурса молодых дизайнеров и архитекторов за проделанную работу, за их неравнодушие и тщательный подход к преображению общественного пространства у кинотеатра „Нептун“. На присланных проектах была проработана не только площадка перед кинотеатром, но и высказаны интересные мысли о последующем развитии этой территории в связке с развитием всего города. В этих проектах мы увидели любовь молодых людей к Владивостоку», — отметила исполнительный директор ООО «Фабрика мороженого „УРСА“ Татьяна Самойленко.