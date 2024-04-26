«Слово пацана. Кит на мысе Брюса»: звезда сериала снимется в кино в Приморье — видео

Так как вблизи мыса Брюса расположен маяк Бюссе — земля принадлежит Минобороны РФ, и гражданским находиться здесь запрещено. Однако, как туда проникнуть — знает любой, кто хоть раз бывал в этих местах. В прежние времена туристов за такое особо не «наказывали». Но если «дружною толпой» выдвинуться к месту событий и мешать съемке фильма, гражданским вполне могут об этом напомнить.