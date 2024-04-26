«Слово пацана. Кит на мысе Брюса»: звезда сериала снимется в кино в Приморье — видео

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Фильм с рабочим названием «Большая земля» (16+) снимут у самых берегов Японского моря, в Хасанском округе Приморья. Большая часть сцен будет отснята на мысе Брюса в поселке Славянка. Об этом сообщили представители съемочной группы.
Работу над кинолентой возглавит знаменитая компания «Стар Медиа Дистрибьюшн» при поддержке администрации Владивостока, правительства Приморского края и министерства культуры Российской Федерации.
Режиссером-постановщиком фильма станет Юлия Трофимова, оператором-постановщиком — Михаил Дементьев.
В главных ролях приморской кинокартины снимутся:
Рузиль Минекаев, известный многим, благодаря нашумевшему сериалу «Слово пацана» (18+);
Павел Майков, запомнившийся культовой ролью бандита Пчёлкина в «Бригаде» (18+);
Евгений Харитонов — тот самый хитрый Михаэль Фосс из Штази в «ГДР» (18+);
Евгения Дмитриева — мама Миши Горшенёва в сериале «Король и Шут» (18+).
Анастасия Куимова — звезда сериала «Содержанки» (18+);
Артем Быстров — герой сериала «Триггер» (18+);
Владислав Ветров — народный артист Российской Федерации, снявшийся в более 150 проектах российского кинематографа.
По сюжетной линии фильма, главная героиня возвращается с сыном на маленький остров, где прошло ее детство. Здесь ее отец работал смотрителем маяка. Сбежав на остров, девушка надеется реанимировать угасающие отношения с супругом. Однако вместо мужа на маяк приезжает ее сводный брат, с которым главную героиню связывает некая тайна из прошлого.
Также у острова появится кит, который представляет опасность для всех, кроме дочки смотрителя маяка. После определенных событий девушке придется встретиться лицом к лицу с тем, что она отчаянно пытается забыть, и совершить сложный выбор: отпустить прошлое или пойти ко дну под его тяжестью.
Информацию том, что на мысе Брюса будут проходить киносъемки, корреспонденту «Восток-Медиа» подтвердили и в администрации Хасанского округа. Съемочная группа сама обратилась к руководству муниципалитета с просьбой оказать содействие.
Работники киноиндустрии попросили администрацию округа прогрейдировать и выровнять дорожное полотно от улицы Фадеева до маяка Бюссе, чтобы участники съемок могли без лишних сложностей добраться до мыса, а также оказать посильную помощь в санитарно-гигиеническом вопросе, когда начнутся съемки. По некоторым ситуациям администрация Хасанского округа уже начала сотрудничать с киношниками.
В настоящее время на мысе Брюса возводят дом, в котором будут происходить главные события кинокартины. Подготовка к приезду команды «Старт Медиа Дистрибьюшн» стартовала еще 9 апреля. Организационные работы продлятся до 3 мая.
— Фильм начнут снимать вскоре после Первомая. Сейчас на данной территории находятся рабочие, которые строят декорации, — сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Хасанского округа.
На сегодняшний день в социальных сетях Славянки объявлен кастинг моторных лодок: киносъёмщики хотят арендовать маломерные суда с возможностью их перевернуть, а также планируют снять катера, которые позже вернут владельцу в целости и сохранности. Дополнительно съемочная команда ищет водителей с автомобилями класса премиум и комфорт для кратковременных поездок.
Мыс Брюса — место, известное многим жителям и гостям Приморья. Ежегодно в конце апреля здесь расцветает багульник, и толпы туристов едут сюда в выходные, чтобы провести досуг у моря и на свежем воздухе. Именно на этой территории, на скалистом берегу, куда и без того каждую весну совершается огромное паломничество, будут проходить съемки фильма.
Так как вблизи мыса Брюса расположен маяк Бюссе — земля принадлежит Минобороны РФ, и гражданским находиться здесь запрещено. Однако, как туда проникнуть — знает любой, кто хоть раз бывал в этих местах. В прежние времена туристов за такое особо не «наказывали». Но если «дружною толпой» выдвинуться к месту событий и мешать съемке фильма, гражданским вполне могут об этом напомнить.
Штрафы, предусмотренные за нахождение на территории МО РФ, варьируются от 500 до 1000 рублей. Деньги, конечно, небольшие, но в любом кошельке не лишние. К тому же, срывать рабочий процесс киносъёмщиков — как минимум, некрасиво. Автографы за подобные знаки внимания не раздают, и фото на память уж точно не делают. Следует об этом помнить.
Съемки продлятся с 4 мая по 9 июня 2024 года. После чего жизнь на мысе Брюса вернется в прежнее русло.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что осенью во Владивостоке состоится 20-й, юбилейный, кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».