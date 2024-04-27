Спрос на грузоперевозки между Дальним Востоком и Китаем вырос почти в 8 раз за 3 года

Наибольший интерес к грузоперевозкам между Дальним Востоком и Китаем за год был зафиксирован не на Дальнем Востоке (19% от общего спроса), как можно было бы ожидать, а в Краснодаре и в Москве — в этих городах доля запросов в общей структуре спроса составила 27% и 25%, соответственно.