Спрос на грузоперевозки между Дальним Востоком и Китаем вырос почти в 8 раз за 3 года

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
За три года спрос на международные грузоперевозки вырос на 154%, согласно данным Авито Услуг. Эксперты объясняют эту тенденцию укреплением экономических связей между странами и перестройкой производственных цепочек.
Аналитики Авито Услуг назвали самые популярные направления для международных грузоперевозок.
Китай и Армения — ключевые направления для международных грузоперевозок
Спрос на международные грузоперевозки между Дальним Востоком и Китаем за 3 года вырос почти в 8 раз (+686%). Этому в том числе способствовал рост товарооборота между странами. В 2023 году он увеличился на 26,3%, до 240,11 млрд долларов. Это рекордный показатель.
За год — с апреля 2023 года по март 2024 года — спрос на доставку грузов по направлению Дальний Восток-Китай увеличился в 2 раза (+104%).
Наибольший интерес к грузоперевозкам между Дальним Востоком и Китаем за год был зафиксирован не на Дальнем Востоке (19% от общего спроса), как можно было бы ожидать, а в Краснодаре и в Москве — в этих городах доля запросов в общей структуре спроса составила 27% и 25%, соответственно.
Новым логистическим хабом стала Армения — спрос на грузоперевозки в этом направлении увеличился почти в 15 раз (+1431%) за 3 года.
Товары идут через Казахстан
Всего за три года спрос на грузоперевозки между Дальним Востоком и Казахстаном вырос в 3.6 раз (+260%).
За год — с апреля 2023 года по март 2024 года — интерес к грузоперевозкам между Дальним Востоком и Казахстаном вырос на 15%. За год наибольший интерес к грузоперевозкам между Россией и Казахстаном зафиксирован в Оренбурге и Ульяновске — доля запросов в этих городах в общей структуре спроса составил 43% и 42% соответственно.
Рост спроса на доставку грузов между Дальним Востоком и Турцией затормозил
Значительно увеличился интерес бизнеса к доставке грузов между Дальним Востоком и Турцией — за три года спрос вырос почти в 11 раз (+1024%).
Вместе с тем за год — с апреля 2023 года по март 2024 года — интерес к грузоперевозкам между Дальним Востоком и Турцией сократился на 13%.
Предложение растет вслед за спросом
Вслед за спросом растет предложение от бизнеса, предоставляющего услуги в сфере международных грузоперевозок.
За 3 года количество объявлений от перевозчиков, предлагающих услуги по доставке грузов между Дальним Востоком и Китаем, увеличилось в 39 раз.Предложение по доставке грузов между Дальним Востоком и Казахстаном и Арменией увеличилось за год на 19% и 52% соответственно. В свою очередь количество объявлений от исполнителей, которые занимаются перевозкой грузов в Турцию сократилось на 9%.