zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Спрос на грузоперевозки между Дальним Востоком и Китаем вырос почти в 8 раз за 3 года

Спрос на грузоперевозки между Дальним Востоком и Китаем вырос почти в 8 раз за 3 года

27 апреля 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
Аналитики Авито Услуг указывают на значительный рост спроса на доставку грузов в направлении Китая, Армении и Казахстана.

За три года спрос на международные грузоперевозки вырос на 154%, согласно данным Авито Услуг. Эксперты объясняют эту тенденцию укреплением экономических связей между странами и перестройкой производственных цепочек.

Аналитики Авито Услуг назвали самые популярные направления для международных грузоперевозок.

Китай и Армения — ключевые направления для международных грузоперевозок

Спрос на международные грузоперевозки между Дальним Востоком и Китаем за 3 года вырос почти в 8 раз (+686%). Этому в том числе способствовал рост товарооборота между странами. В 2023 году он увеличился на 26,3%, до 240,11 млрд долларов. Это рекордный показатель.

За год — с апреля 2023 года по март 2024 года — спрос на доставку грузов по направлению Дальний Восток-Китай увеличился в 2 раза (+104%).

Наибольший интерес к грузоперевозкам между Дальним Востоком и Китаем за год был зафиксирован не на Дальнем Востоке (19% от общего спроса), как можно было бы ожидать, а в Краснодаре и в Москве — в этих городах доля запросов в общей структуре спроса составила 27% и 25%, соответственно.

Новым логистическим хабом стала Армения — спрос на грузоперевозки в этом направлении увеличился почти в 15 раз (+1431%) за 3 года.

Товары идут через Казахстан

Всего за три года спрос на грузоперевозки между Дальним Востоком и Казахстаном вырос в 3.6 раз (+260%).

За год — с апреля 2023 года по март 2024 года — интерес к грузоперевозкам между Дальним Востоком и Казахстаном вырос на 15%. За год наибольший интерес к грузоперевозкам между Россией и Казахстаном зафиксирован в Оренбурге и Ульяновске — доля запросов в этих городах в общей структуре спроса составил 43% и 42% соответственно.

Рост спроса на доставку грузов между Дальним Востоком и Турцией затормозил

Значительно увеличился интерес бизнеса к доставке грузов между Дальним Востоком и Турцией — за три года спрос вырос почти в 11 раз (+1024%).

Вместе с тем за год — с апреля 2023 года по март 2024 года — интерес к грузоперевозкам между Дальним Востоком и Турцией сократился на 13%.

Предложение растет вслед за спросом

Вслед за спросом растет предложение от бизнеса, предоставляющего услуги в сфере международных грузоперевозок.

За 3 года количество объявлений от перевозчиков, предлагающих услуги по доставке грузов между Дальним Востоком и Китаем, увеличилось в 39 раз.Предложение по доставке грузов между Дальним Востоком и Казахстаном и Арменией увеличилось за год на 19% и 52% соответственно. В свою очередь количество объявлений от исполнителей, которые занимаются перевозкой грузов в Турцию сократилось на 9%.

Подпишитесь
Артём укроет ковёр из тюльпанов
4 апреля, 08:13
Проект «Шахматы в искусстве» 12+ стартует 21 апреля во Владивостоке
3 апреля, 01:16
Алена Ироденко: жду юношеского максимализма!
2 апреля, 06:59
«Эпичная пробка»: что остановило движение по важному мосту во Владивостоке?
2 апреля, 02:25
ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке
1 апреля, 02:03
В Приморье запустили новый сервис для покупки новых и «почти новых» товаров
5 апреля, 08:10
"