Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Победы

Posted Вчера, 22:00
Published Вчера, 22:00
Modified Вчера, 22:00
Updated Вчера, 22:00
Дорогие приморцы! От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Для нашей страны это самый важный праздник, который вызывает в душе каждого россиянина чувство гордости и бесконечной благодарности за подвиг наших дедов и прадедов. Год за годом все дальше от нас уходят те страшные дни самой кровопролитной войны в истории человечества. Но мы продолжаем свято хранить память о героях фронта и тыла, как бесценное наследие, без которого невозможно будущее.
Советский Союз сыграл определяющую, судьбоносную роль в победе над фашизмом. Не позволил гитлеровской Германии установить мировое господство, уничтожить многовековое культурное наследие и поработить население завоеванных стран. 80 лет назад, к октябрю 1944 года Красная армия полностью освободила территории и жителей Донбасса, Запорожья и Херсона. Именно сплоченность и единодушие помогли тогда пройти общие испытания, решили исход той войны. И сегодня мы, рожденные в мирное время, обязаны сохранить, отстоять этот мир. Защитить и уберечь наших людей на землях Донбасса.
Наследники поколения победителей, воины-приморцы, как и в годы Великой Отечественной, громят врага на передовых позициях, блестяще выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. 5-я общевойсковая Краснознаменная армия, 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, полки 11-й воздушной армии: вертолетный, штурмовой и истребительный, бойцы легендарного отряда «Тигр» — наши земляки, новые герои вершат новую историю славных побед. Настоящие патриоты, которые равняются на наших уважаемых ветеранов.
Мы навсегда в неоплатном долгу перед теми великими людьми, кто подарил свободную жизнь будущим поколениям, отвоевал для нас возможность строить города и села, добиваться прогресса и развития в абсолютно разных областях. Мы должны быть достойны каждой капли пролитой ради нас крови. Сегодня мы все вместе строим будущее нашей страны, и в этом деле мы опираемся на ценности завещанные нашими предками — любовь к Родине, готовность защищать Отечество, помогать ближним.
С праздником, уважаемые земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Губернатор Приморского края О. Н. Кожемяко