Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Победы

Для нашей страны это самый важный праздник, который вызывает в душе каждого россиянина чувство гордости и бесконечной благодарности за подвиг наших дедов и прадедов. Год за годом все дальше от нас уходят те страшные дни самой кровопролитной войны в истории человечества. Но мы продолжаем свято хранить память о героях фронта и тыла, как бесценное наследие, без которого невозможно будущее.