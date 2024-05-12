Китайский автопром отказался копировать «Прадо»: чем удивит Приморье новый Haval H9?

Так что заменить «Крузак», как и аналогичные модели от Мерседеса, БМВ, Лэнд Ровера и Ауди, Н9 может только в ценовом соотношении: обновленная модель Haval H9 стоит около пяти миллионов рублей — столько же предлагают за устаревшую во всех отношениях машину от конкурентных производителей с мотором на 218 л/с.