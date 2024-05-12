Китайский автопром отказался копировать «Прадо»: чем удивит Приморье новый Haval H9?

Posted Вчера, 07:10
Published Вчера, 07:10
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Полноприводный внедорожник от китайских производителей Haval H9 выйдет в новом дизайне, который будет кардинально отличаться от своего предшественника, сообщили «Новые известия».
Haval H9 первого поколения, который выпускали с 2014 по 2024 годы, был внешне копией Toyota Land Cruiser Prado. Однако модель Н9 в новом исполнении ничего общего с «родителем» не имеет. Он стал длиннее, выше и шире «Прадо» и всего лишь на 4 миллиметра уже «Трехсотого крузака».
Теперь дизайн Haval H9 больше напоминает Land Rover Defender нового поколения, только с круглыми, как у «Гелендвагена» фарами. И внешне, и внутренне этот китайский внедорожник постепенно выходит на уровень лучших брендов мирового автопрома.
Однако техническая начинка Haval H9 все еще не дотягивает до тех мощностей, которыми может похвастать конкуренты из Японии, США или Европы. Так как никто из них не дал Китаю свои лучшие двигатели внутреннего сгорания, рамный внедорожник Н9 движет 2-литровый турбированный мотор мощностью 224 лошадиных сил в связке с 8-ступенчатым «автоматом».
Есть и дизельный агрегат той же ёмкости на 186 лошадиных сил. С ним сочетается уже 9-скоростная автоматическая коробка передач.
В то время, как на том же «Ленд Крузере-300» стоит 6-цилиндровый бензиновый аппарат на 415 л/с, а мощность японского дизеля составляет 299 л/с.
Так что заменить «Крузак», как и аналогичные модели от Мерседеса, БМВ, Лэнд Ровера и Ауди, Н9 может только в ценовом соотношении: обновленная модель Haval H9 стоит около пяти миллионов рублей — столько же предлагают за устаревшую во всех отношениях машину от конкурентных производителей с мотором на 218 л/с.