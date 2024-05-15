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Published Вчера, 02:37

Modified Вчера, 02:46

Updated Вчера, 02:46

Тренер команды «Динамо» из Приморского края прокомментировал победу в Суперлиге

Мы доказали, что это возможно: Эдуард Сандлер — о победе приморского «Динамо»

15 мая 2024, 02:37

Тренер команды «Динамо» из Приморского края прокомментировал победу в Суперлиге

Без задорого купленных легионеров. С игроками, которых вырастили сами. Подпитываясь любовью земляков-болельщиков. Вот так приморское «Динамо» выиграло в Суперлиге, уверен тренер команды Эдуард Сандлер.

Сразу по окончании исторического матча (напомним, приморское «Динамо» играло против подмосковных «Химок» и победило со счетом 84:79) Эдуард Сандлер не скрывал своих чувств и эмоций.

— Я проживаю свою мечту! Я родился во Владивостоке, вырос здесь, и впервые баскетбольная команда добилась победы в решающем матче на своём паркете. До этого приморские команды побеждали, но это происходило не во Владивостоке, в далеких городах, не в родных залах и наши болельщики, друзья, родные не видели этого вживую. А ведь такая игра заводит эмоции получше, чем любое шоу, — со слезами на глазах, со счастливой улыбкой говорил он представителям новых медиа.

Эдуард Сандлер напомнил: в приморском «Динамо» нет задорого купленных легионеров, здесь играют те, кто шаг за шагом шёл к мечте.

— Мы брали только тех игроков, которых хотели, мы не были фаворитами этой гонки, но мы обыграли весьма солидные команды. А всё потому, что пошли в эту историю открыто. Мы хотим всем показать и доказать, что это возможно: вырастить игроков самим, не покупать в дорогих клубах легионеров, все сделать самим. Мои ребята росли сами, шаг за шагом, за каждой игрой в плей-офф, потому что это именно так происходит в Суперлиге — ты растёшь с каждой игрой. Я люблю своих ребят, я счастлив, Владивосток — номер один! Мы — чемпионы! Благодарю всех, кто за нас болел, кто нас поддерживает. Мы сделали это! Мы крутые! — сказал тренер.
#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Соревнования
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