Мы доказали, что это возможно: Эдуард Сандлер — о победе приморского «Динамо»

Тренер команды «Динамо» из Приморского края прокомментировал победу в Суперлиге

Без задорого купленных легионеров. С игроками, которых вырастили сами. Подпитываясь любовью земляков-болельщиков. Вот так приморское «Динамо» выиграло в Суперлиге, уверен тренер команды Эдуард Сандлер.

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